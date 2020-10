NOVE propone questa sera Riaccendiamo i fuochi, il cooking show condotto da Francesco Panella. Il programma va in onda da lunedì 26 ottobre in prima serata per cinque appuntamenti.

Riaccendiamo i fuochi – il format

La ristorazione è impegno, sacrificio, passione. Quest’anno l’intero settore è stato messo duramente alla prova dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Tante cucine, alcune in difficoltà già prima dell’emergenza sanitaria, rischiano di spegnersi. E ora, a maggior ragione, hanno bisogno di consigli per sistemare i loro modelli di business e di un aiuto per capire come affrontare una realtà ormai mutata.

Cinque ristoranti a conduzione familiare, proprio come lo sono la grande maggioranza nel nostro paese, e altrettante famiglie sono i protagonisti della prima edizione di “Riaccendiamo i fuochi”. Il programma è prodotto da EndemolShine Italy per Discovery Italia e va in onda dal 26 ottobre ogni lunedì alle 21:25 sul NOVE e disponibile in streaming su Dplay.

Riaccendiamo i fuochi – il conduttore

A riaccendere non solo i fuochi, ma anche la speranza, ci penserà Francesco Panella. Ristoratore conosciuto dal pubblico grazie al successo di Little Big Italy e businessman, che dall’Antica pesa di Roma ha portato con successo la tradizione di famiglia a New York.

Francesco, con la sua esperienza, tornerà in Italia e ci metterà la faccia per supportare genitori, figli, fratelli, che condividono vita e lavoro e che rischiano di perdere tutto se l’attività non funziona.

In ogni puntata Francesco Panella, grazie all’aiuto di un complice – un congiunto o un amico del ristoratore – riuscirà ad infiltrarsi sotto copertura. E con delle telecamere nascoste all’interno dei ristoranti. Solo così potrà osservare da vicino e senza filtri i reali problemi di queste attività. Dopo lo svelamento, vorrà vedere il proprietario all’opera in modo da individuare gli errori e proporre delle reali soluzioni.

I professionisti

Panella assisterà a un servizio completo alla presenza di un secret customer, ovvero un professionista del settore che darà la sua opinione sul ristorante.

Nel corso delle puntate vedremo: Allan Bay, giornalista e critico gastronomico del Corriere della Sera. Maddalena Fossati, direttrice de La Cucina Italiana. E ancora lo chef Arcangelo Dandini; Andrea Grignaffini, critico gastronomico del gruppo L’Espresso e Bernardo Toccafondi, social media manager di Eataly Net. Infine, dopo aver fatto emergere tutti i problemi, riavvierà i motori delle attività con nuove strategie. Inoltre aiuterà le famiglie dei ristoratori a ritrovarsi e riaccendere i fuochi per iniziare un nuovo viaggio.