Stasera in tv 30 ottobre 2020. Torna Tale e quale show con Carlo Conti che conduce da casa essendo risultato positivo al Covid. Molte le proposte sulle altre reti, dalla seconda puntata di Titolo V su Rai 3 a Propaganda live su La7. Ecco nei dettagli la programmazione su tutte le reti generaliste, digitali e satellitari.

Stasera in tv 30 ottobre 2020, programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Tale e Quale Show. Una settimana dopo la proclamazione del vincitore, parte la seconda fase dello show condotto da Carlo Conti dalla sua abitazione. Per tre settimane i campioni di questa edizione gareggeranno contro i migliori di quella del 2019, per un totale di dieci concorrenti. Lo scorso anno il torneo è stato vinto da Antonio Mezzancella. (Carlo Conti è risultato positivo. L’ha fatto presente lui stesso, si sta curando e non si sa se questa sera il programma andrà in onda).

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Titolo V. Seconda puntata del nuovo talk di attualità e politica condotto da due emergenti giornalisti Rai: Roberto Vicaretti e Francesca Romana Elisei. Tra gli argomenti trattati l’emergenza sanitaria con i suoi drammatici e imprevedibili sviluppi. In studio esponenti politici, esperti e opinionisti.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia, Alessio Aversa, in compagnia del direttore del museo Giulio Manieri Elia, introduce i due documentari della serata: “Tintoretto” e “Corto Maltese – La doppia vita di Hugo Pratt”.

Programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Che sia il duplice delitto di Lecce o la misteriosa fine del piccolo Gioele, ogni caso approfondito da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero viene presentato al pubblico da prospettive inedite. Inoltre gli esperti e gli opinionisti propongono opinioni contrapposte, soprattutto per quei casi in cui la verità processuale è di là da venire.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip 5. Tra le conseguenze dell’allungamento della durata della quinta edizione, che dovrebbe terminare all’inizio di febbraio, c’è l’ingresso nella Casa di nuovi concorrenti, chiamati a rimettere in discussione gli equilibri che nel frattempo si sono creati tra gli inquilini della prima ora. In studio, Alfonso Signorini.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Settimo appuntamento con il programma di Roberto Giacobbo. La puntata si apre con due servizi sul Pozzo di San Patrizio: quello sull’isola del Lough Derg, in Irlanda, e quello di Orvieto, costruito tra il 1527 e il 1537, per volere del papa Clemente VII. Le telecamere ci portano poi a Torino, nei sotterranei del Palazzo Reale.

Programmi La7, Tv8, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Non è facile trattare con ironia l’attualità, quando genera preoccupazione, come nel caso della nuova ondata di contagi Covid. Diego Bianchi ci prova, cercando di informare con precisione senza rinunciare a un pizzico di leggerezza.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Al via la 6° stagione, Alessandro Borghese è a Venezia a caccia del miglior ristorante sui canali della città. Si sfidano: Trattoria Poveledo, Zanze XVI, Riviera e Ogio. Il bonus viene dato al miglior “”.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Nuovo appuntamento live con il one man show di Maurizio Crozza, che continua a registrare ottimi ascolti, con uno share che sfiora il 5%. Tra le imitazioni ricorrenti ci sono ancora quelle di Matteo Salvini e Vittorio Feltri.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. Benedetta Parodi accoglie i pasticcieri amatoriali rimasti in gara. Agli esperti Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia e Csaba Dalla Zorza il difficile compito di giudicare la loro creatività e abilità tecnica.

Stasera in tv 30 ottobre 2020, film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2014, di Rose Bosch, Un’estate in Provenza, con Jean Reno. I fratelli Léa, Adrien e Théo vanno per le vacanze estive in campagna dai nonni Irène e Pual. Quest’ultimo, a causa di una vecchia lite familiare, non li ha mai incontrati.

Su Iris, alle 21.00, il film poliziesco del 1988, di B. Van Horn, Scommessa con la morte, con Clint Eastwood. San Francisco. L’ispettore Callaghan indaga su una serie di delitti nell’ambiente dello spettacolo. Il principale sospettato è un boss della mala che lui ha mandato in galera.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2009, di Phil Lord, Chris Miller, Piovono polpette. Flint, inventore bislacco, riesce a creare una macchina che trasforma l’acqua in cibo. Per errore, però, proietta la sostanza nell’atmosfera e così sulla sua cittadina cominciano a piovere cheesburger.