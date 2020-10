Tale e quale show torna questa sera, venerdì 30 ottobre con la novità che Carlo Conti conduce da casa. Si tratta di una serata particolare. Il conduttore, risultato positivo asintomatico al Covid-19, gestisce la trasmissione direttamente dalla sua abitazione. Qui infatti, si trova in isolamento. Ma in studio, a fare gli onori di casa ed a interagire con Conti, c’è Giorgio Panariello. L’attore e comico si cala nel doppio ruolo di conduttore e giudice, eccezionalmente.

Prende il via, venerdì 30 ottobre dalle 21.25, il torneo dei campioni di Tale e Quale Show con la settima puntata, in onda su Rai 1 in prima serata.

La settimana scorsa Pago era stato incoronato Campione di Tale e Quale Show 10. Adesso, da questo settimo appuntamento e fino alla finalissima del 13 novembre, si confrontano con i migliori 6 artisti di questa decima edizione.

Sono tre prime serate sempre in diretta e dal vivo, accompagnate dalle basi e dagli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. I protagonisti sono gli artisti che si sono maggiormente distinti nelle due ultime edizioni del programma. Sarà, insomma, una sorta di ‘Champions League’ del varietà. Come di consueto, i protagonisti sono giudicati da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Tutti si mettono alla prova per conquistare il titolo di Campione di Tale e Quale Show 2020. In tre settimane dovranno imitare al meglio i big della musica nazionale e internazionale a loro assegnati.

Chi sono i protagonisti, Verdone quarto giudice

Oltre Pago ci sono Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol e Sergio Muniz provenienti dall’edizione attuale. Ma sono presenti i migliori 4 dell’anno scorso. Si tratta di: Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi.

Giudice d’eccezione, l’attore e regista Carlo Verdone. Presenza fissa, Gabriele Cirilli.

Secondo il regolamento, al termine di ogni puntata, grazie alla somma delle due votazioni (quella dei giurati e quella degli stessi protagonisti), sarà decretato il vincitore della serata.

La classifica generale, data dalla somma dei voti totali, porta poi all’elezione del vincitore finale. I 10 partecipanti sono seguiti, nell’arco del loro percorso, dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Gli imitatori del web e i riferimenti social

Non manca, come di consueto, lo spazio dedicato agli imitatori del web. Tutti possono inviare alla redazione del programma le proprie 'originali' performance. Le più divertenti sono poi mandate in onda. In attesa che vada in onda la puntata dedicata alla gente comune dal titolo Tali e quali.

