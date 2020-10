Stasera in tv 31 ottobre 2020. Torna Ballando con le stelle con tutto il cast risultato negativo al Covid. Molte le novità della puntata. E torna la sfida del sabato sera con Tu si che vales su Canale 5.Rai 3 propone la seconda puntata di Sapiens – Un solo pianeta. Gli orogolgi Ecco nei dettagli la programmazione di oggi.

Stasera in tv 31 ottobre 2020 programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 20.35, Ballando con le stelle. Milly Carlucci torna con la settima puntata del dance show in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. La settimana scorsa è si è calata nel ruolo della “Ballerina per una notte”. Ospite della serata, come ballerino per una notte, è Beppe Fiorello in promozione con la serie di Rai 1 Gli orologi del diavolo che parte il 2 novembre.

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens – Un solo pianeta. La seconda puntata della nuova edizione del programma s’intitola “La vita dal fuoco – Storie di uomini e vulcani”. Mario Tozzi, sorvolando in elicottero lo Stromboli e analizzando il Gran Cratere di Vulcano, ci offre una panoramica completa di tutti gli aspetti del rapporto tra uomini e vulcani.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di teatro con Datemi tre caravelle. Alessandro Preziosi, affiancato da Jacopo Sarno, si cala nel ruolo di Cristoforo Colombo che progetta il suo viaggio e salpa con le tre caravelle. Lo spettacolo appartiene al ciclo “Alessandro Preziosi. Eroe, poeta, navigante”.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Manca ormai solo un mese alla finalissima di questa edizione del talent prodotto da Maria De Filippi, che è anche uno dei giudici con Rudy Zerbi. C’è ancora tempo, dunque, per selezionare nuovi artisti e nuove attrazioni: alcuni di loro andranno direttamente alla finale, gli altri accederanno alla semifinale.

I programmi su Nove e Real Time

Su Nove, alle 21.25, Ultimo – Il Capitano. Il capitano Ultimo si racconta in prima persona in questo documentario in due parti. Al centro del racconto, l’arresto di Totò Riina, il capo dei capi di Cosa Nostra. Inoltre, le indagini del capitano sugli affari economici di tutte le mafie.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. In un lungo e difficile percorso durato un anno, alcune persone che pesavano quasi 300 chili hanno cercato di perdere l’enorme peso in eccesso che stava minando la loro vita. Una di queste è Kelly che ora racconta la sua personale battaglia.

Stasera in tv 31 ottobre 2020 film in onda

Su Rai Movie, alle 21.20, il film commedia del 1989, di Danny Devito, La guerra dei Roses, con Michael Douglas, Kathleen Turner. Dopo 18 anni di nozze, due coniugi vogliono divorziare, ma il giudice suggerisce loro un periodo di riflessione. Così inizia una battaglia domestica senza esclusione di colpi.

Su Rete 4, alle 21.20, il film d’azione del 1990, di Renny Harlin, 58 minuti per morire, con Bruce Willis, Bonnie Bedelia. Aeroporto di Washington, la vigilia di Natale. John McClane (Bruce Willis), un tenente di polizia, sta aspettando l’aereo che riporta a casa sua la moglie Hollie. Insospettito dalla presenza di due pregiudicati, McClane s’imbatte in alcuni mercenari che vogliono liberare un narcotrafficante.

Su La7, alle 21.15,il film drammatico del 2007, di Paul Thomas Anderson, Il petroliere, con Daniel Day-Lewis. Stati Uniti, inizio ‘900. Grazie al duro lavoro, il minatore Daniel diventa un grande petroliere. Ma la strada per il successo lo rende cinico e violento ed è lastricata di solitudine e tragedie.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2006, di Andrew Davis, The guardian – Salvataggio in mare, con Kevin Costner, Ashton Kutcher. Ben Randall, capitano di una squadra di salvataggio in mare, deve addestrare le nuove reclute. La sua attenzione è tutta per Jake, un promettente giovanotto.

Su 20 Medsiaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2004, di David Twohy, The Chronicles of Riddick, con Vin Diesel. Approdato sul pianeta Helion, il criminale intergalattico Riddick incontra l’amica d’infanzia Kyra. Insieme combatteranno per scombinare i piani del perfido Lord Marshal.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1992, di Paul Verhoeven, Basic Instinct, con Sharon Stone, Michael Douglas. Catherine Tramell, una scrittrice di romanzi noir bellissima e ambigua, è sospettata di omicidio. La donna finirà con il sedurre anche il detective Nick Curran che indaga sul caso.

I film sui canali Sky

Su Cine 34, alle 21.00, il film western del 1972, di Maurizio Lucidi, Si può fare…amigo, con Bud Spencer, Jack Palance. Coburn, cowboy burbero ma dal cuore d’oro, si prende cura dell’orfanello Chip, minacciato da una banda di criminali. Per difendere il piccolo, chiede aiuto al pistolero Sonny.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Alberto Ferrari, Un figlio di nome Erasmus, con Luca Bizzarri. Quattro amici vanno a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna della quale s’invaghirono quando erano studenti. Lì scoprono che Amalia ha avuto un figlio da uno di loro. Ma da chi?

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 1996, di Milos Forman, Larry Flint – Oltre lo scandalo, con W. Harrelson, C. Love. La vera storia di Larry Flynt, il fondatore della famosa rivista per adulti “Hustler”. L’uomo continuò ostinatamente la sua criticata attività nonostante le ripetute condanne.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2019, di Charles Martin, Un viaggio a quattro zampe, con Jonah Hauer-King. Belle, cane femmina da caccia, viene portato via dai suoi padroni perché ritenuto pericoloso. Percorrerà chilometri, dal Colorado all’Arizona, per ritrovare la sua amata famiglia.