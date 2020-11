Questa mattina su Rai 1, a partire dalle 10.00, sono trasmessi in diretta i funerali di Gigi Proietti. Il palinsesto di Rai 1 è stato modificato per lasciar spazio a una puntata speciale di Unomattina. Noi la seguiamo in diretta per raccontarvi lo svolgimento della cerimonia funebre.

Le esequie prevedono infatti più tappe, e iniziano con un corteo funebre che attraversa i luoghi di Roma più cari all’attore. Dal Campidoglio a via Giulia, dove Proietti è nato, passando per il Globe Theatre, che da oggi è intitolato a lui. Si arriva poi infine nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, dove è tenuta la cerimonia. In questo modo gli organizzatori hanno voluto rendere speciali i funerali di Proietti, evitando al contempo che si creassero assembramenti nel rispetto del protocollo anti Covid

Il sindaco Virginia Raggi ha dichiarato il lutto cittadino per tutta la giornata odierna.

Gigi Proietti funerali Rai 1, la diretta