Vi proponiamo 4 serie TV, tra le più attese in arrivo su Netflix a novembre 2020; da The Crown, giunta alla quarta stagione, a Undercover, di cui è pronta la seconda season. Fino ai primi episodi di nuove serie TV inedite, come Love & Anarchy e Paranormal.

Netflix novembre 2020, The Crown 4

Il capitolo più atteso della serie tv The Crown arriva finalmente dal 15 novembre su Netflix. La serie racconta la vita dell’attuale regina d’Inghilterra Elisabetta II, a partire dal 1947. Nel corso della quarta stagione, una delle più attese, è narrato l’arrivo di Lady Diana Spencer, tragicamente scomparsa in un incidente d’auto il 31 agosto 1997. Il Principe Carlo è interpretato nella serie da Josh O’Connor.

Nella serie, suddivisa in dieci episodi, Diana ha il volto di Emma Corrin, una giovane attrice emergente. Elisabetta II è interpretata da Olivia Coleman.

Sono previste altre due stagioni di The Crown dopo la quarta; la serie, quindi, non si fermerà alla quinta stagione, come volevano le indiscrezioni di qualche mese fa. E’ anche già noto chi interpreterà Elisabetta II nella sua versione più matura: l’attrice Imelda Stauton.

Netflix novembre 2020, Undercover 2

Il 9 novembre 2020 è la data di rilascio della seconda stagione di Undercover, altra attesa serie originale Netflix. Tom Waes e Anna Drijver sono riconfermati nei ruoli di di Bob Lemmens e Kim de Rooij; così come Frank Lammers e Elise Schaap interpretano ancora Ferry Bouman e Danielle Bouman.

Nel corso della seconda stagione sono quindi riconfermati nel ruolo di protagonisti Bob e Kim; gli agenti sotto copertura devono infiltrarsi nel giro d’affari della malavita locale, per arrestare una volta per tutte l’organizzazione criminale di Ferry Bouman, Boss della droga Olandese. Stavolta, però, non si troveranno a smerciare sostanze stupefacenti; bensì, dovranno vendere delle armi.

Nel frattempo, infatti, Ferry Bouman è stato arrestato nel corso della precedente stagione. Tuttavia, continua la sua ricerca: vuole scoprire le vere identità di Bob e Kim per vendicarsi di loro.

La serie è composta da dieci episodi.

Love & Anarchy

Love & Anarchy è il titolo della serie tv di genere romantico presente su Netflix dal 4 novembre. La serie svedese è stata creata e scritta da Lisa Langseth e interpretata, fra gli altri, da Ida Engvoll, che interpreta Sofie, e Björn Mosten, nel ruolo di Max.

L’idea alla base della storia è a dir poco controversa, tanto da aver generato scalpore ancor prima della sua uscita sul noto sito di streaming. Si tratta infatti di una commedia romantica che descrive una coppia dalle dinamiche particolari nell’intimità.

L’elemento dominante della coppia è Sofie, classica donna in carriera, moglie e madre tranquilla tutta casa e lavoro. Viene assunta come consulente per modernizzare una vecchia casa editrice e sta affrontando un periodo delicato. Lì incontra Max, giovane tecnico informatico che la sorprende in un momento imbarazzante.

I due iniziano da quel momento un gioco di seduzione che li porta, infine, a mettere in discussione le norme sociali; e li spinge addirittura a rivalutare le loro scelte di vita.

La serie è suddivisa in dieci episodi.

Paranormal

Il 5 novembre è resa disponibile su Netflix la serie tv Paranormal. Di genere paranormale, Paranormal è stata girata in Egitto, e racconta la storia del Dr. Refaat Ismail, un ematologo. Inizialmente scettico, Ismail sarà messo di fronte a fatti che dimostrano inequivocabilmente l’esistenza di “qualcosa” oltre la realtà tangibile.

Ci troviamo nel 1969, e strani eventi paranormali e soprannaturali lo convincono a mettersi in viaggio insieme a una sua ex collega universitaria: Maggie. Ma le forze del male congiurano per fermarlo.

La serie è composta da sei episodi, ed è liberamente tratta dai libri di genere fantastico più venduti di sempre nel mondo arabo, intitolati Ma Waraa al-Tabee’a (Dietro il mondo naturale).