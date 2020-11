Ascolti Tv mercoledì 4 novembre 2020. Esordio al di sotto delle aspettative per All Together now che si ferma al 14.8% e interessa meno telespettatori della replica di Ulisse con Alberto Angela. L’Assedio di Daria Bignardi su Nove aumenta leggermente il suo pubblico. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 4 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha ottenuto 3.209.000 spettatori con 14.7%

Su Rai 2 Tg2 Post – America 2020 ha interessato 1.060.000 persone con 4.6%

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? ha ottenuto 1.887.000 spettatori con 8.4%.

Su Rete 4 Speciale Stasera Italia: 904.000 spettatori con 4%

Su Italia 1 The Great Wall: 1.513.000 spettatori con 6%

Su La 7 Atlantide ha registrato 634.000 spettatori con 3.6%

Su Tv8 X Factor 14 segna 474.000 persone con 2.3%

Su NOVE L’Assedio è seguito da 307.000 spettatori con 1.3%

Ascolti Tv mercoledì 4 novembre 2020, la fascia preserale Blob al 4.8% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.492.000 con 18.6%. L’Eredità: 4.881.000 con 21.5%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha conquistato 784.000 persone con 3.7% Su Rai 3 Blob: 1.280.000 spettatori con 4.8%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.754.000 con 15.1%. Caduta Libera 3.908.000 con 17.6%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore coinvolge 908.000 persone con 3.7% Su Italia 1 C.S.I. New York è visto da 578.000 persone con 3.7% Su La 7 The Good Wife ha raccolto 212.000 persone con 1.2% Su Tv8 Cuochi d’Italia All Stars ha conquistato 324.000 spettatori con 1% Ascolti Tv mercoledì 4, l’access prime time Crolla la striscia di Geppy Cucciari su Rai 3 Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno registra 5.122.000 spettatori pari al 17.9%. Su Rai 2 Tg2 Post: 1.328.000 spettatori interessati con 4.7% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.021.000 con 3.6%. Un Posto al Sole 1.720.000 con 6% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.437.000 spettatori con 15.6%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.428.000 con 5% e 1.504.000 con 5.3% Su Italia 1 C.S.I. – Scena del Crimine: 932.000 spettatori con 3.2% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.112.000 persone con 7.4% Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 636.000 spettatori con 2.2%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 509.000 spettatori con l’1.8%.

Ascolti Tv mercoledì 4, daytime mattutino

Cresce UnoMattina con il ricordo di Gigi Proietti

Su Rai 1 Unomattina: 1.187.000 con 18.1%. Storie Italiane: 1.132.000 con 17.4% e 1.132.000 con 15.5%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.666.000 con 12.8%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 762.000 spettatori con 6.5%

Su Rai 3 Agorà: 573.000 spettatori con 7.9%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.190.000 con 16.7% e 1.064.000 con 16.3%. Forum: 1.564.000 con 16.1%.

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 175.000 con 2.3% e 220.000 con 1.7%

Su Italia 1 The Mentalist: 300.000 persone con 3.4% 300.000 persone con 3.4%

Su Tv8 Ogni Mattina: 41.000 con 0.6% e 79.000 con 0.5%

Ascolti Tv mercoledì 4, day time pomeridiano

Balzo in avanti di Matano su Barbara D’Urso: 4 punti di share a favore di La vita in diretta

Su Rai 1 Il Paradiso delle Signore: 1.614.000 con 9.9%. La Vita in Diretta: 2.710.000 con 18.2%

Su Rai 2 Ore 14 ha conquistato 540.000 con 3.4%. Quasi Detto Fatto: 331.000 con 2.8%

Su Rai 3 Geo: 1.587.000 spettatori interessati 10.4%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.006.000 con 14.9% e 2.270.000 con 14.2%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 912.000 spettatori con 6%.

Su Italia 1 Big Bang Theory conquista 532.000 spettatori con 4.3%

Su La 7 Tagadà è visto da 550.000 persone con 4.2%

Ascolti Tv mercoledì 4, seconda serata

Porta a porta all’11.3%

Su Rai 1 Porta a Porta: 1.002.000 spettatori con 11.3%.

Su Rai 2 ReStart sigla 197.000 persone con 2.3%

Su Canale 5 In onda All Together now

Su Rete 4 Con gli occhi dell’assassino: 167.000 spettatori con 2.7%

Su Italia 1 Pressing Champions League: 911.000 spettatori con 8.4%.

Su Tv8 Piacere Maisano: 126.000 con 2%.