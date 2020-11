Stasera in tv 7 novembre 2020. Torna lo scontro del sabato sera tra Ballando con le stelle e Tu si que vales. Molti i film in palinsesto. Ecco la programmazione completa per la serata odierna.

Su Raiuno, alle 20.35, il varietà Ballando con le stelle. Anche stasera i Vip rimasti in gara sono pronti a conquistare giuria e pubblico. Al timone, come di consueto, Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli con la sua Big Band. Tra i concorrenti più in forma, Paolo Conticini con Veera Kinnunen e Daniele Scardina con Anastasia Kuzmina.

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens – Un solo pianeta. Si rinnova l’appuntamento con il programma di Mario Tozzi. La puntata di stasera ha come protagonista l’antica città di Atlantide. Mario Tozzi approfondisce il mistero che ancora oggi fa discutere gli studiosi.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di teatro con Nel tempo degli Dei. Il calzolaio di Ulisse. Lo spettacolo musical-teatrale di Marco Paolini e Francesco Niccolini è una contemporanea rilettura delle avventure di Ulisse. Nel cast, oltre a Paolini, Saba Aglana, Lorenzo Monguzzi, Elisabetta Bosio, Vittorio Cerroni.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Dal Teatro 8 degli Studi Titanus Elios di Roma, Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara presentano una nuova parata di talentuosi artisti nazionali e internazionali da 0 a 99 anni, pronti a mettersi in gioco con il loro genio e la loro arte, disposti a tutto pur di convincere i giudici e il pubblico.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite: e poi. Dopo un anno di dieta, Janine fa ancora fatica a perdere peso. Il dottor Now non ha altre opzioni: Janine deve riprendere il controllo della sua vita e cambiare le abitudini che la stanno rovinando. Ora dipende solo da lei.

Stasera in tv 7 novembre 2020 i film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2015, di Benjamin Rocher, Antigang – Nell’ombra del crimine, con Jean Reno. Un gruppo di rapinatori svaligia banche e gioiellerie a Parigi. Il poliziotto Serge Buren, noto per i suoi metodi poco convenzionali, si mette sulle loro tracce per consegnarli alla giustizia.

Su Rete 4, alle 21.20, il film di spionaggio del 2002, di Doug Liman, The Bourne Identity, con Matt Damon, Franka Potente. Al largo di Marsiglia, un peschereccio mette in salvo uno sconosciuto (Matt Damon), ferito e privo di memoria. Ristabilitosi, l’uomo cerca di ricostruire il suo passato con l’aiuto di Marie, una giovane conosciuta per caso. Scopre così di chiamarsi Jason Bourne, di essere un killer al servizio della Cia.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2016, di Byron Howard, Rich Moore, Zootropolis. Nella moderna metropoli di Zootropolis, la coniglietta Judy Hopps, agente di polizia della città, vuole dimostrare a tutti i costi i suoi valori. Perciò si lancia nella risoluzione di un caso complicato per cui dovrà lavorare al fianco di una volpe loquace e truffaldina di nome Nick Wilde. Su Tv8, alle 21.30, il film thriller del 2016, di Ron Howard, Inferno, con Tom Hanks, Felicity Jones. Risvegliatosi in un ospedale fiorentino senza memoria, il professor Langdon si ritrova coinvolto nel piano di un folle criminale che intende scatenare un’epidemia mondiale.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Alan Parker, The life of David Gale, con Kevin Spacey. Un ex docente universitario, condannato a morte con l’accusa di omicidio, si dichiara vittima di un complotto. Per raccontare la verità contatta la reporter Bitsey Bloom.

I film sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2016, di M. Night Shyamalan, Slit, con James McAvoy, Anya Taylor-Joy. Per sopperire ai gravi abusi infantili subiti, Kevin ha sviluppato ben 23 personalità. Ma una di queste è particolarmente violenta e lo porta a rapire tre giovani donne.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film western del 1960, di John Sturges, I magnifici sette, con Yul Brynner, Eli Wallach. Gli abitanti di un villaggio messicano chiedono aiuto a un paio di pistoleri per contrastare una banda di malviventi. La coppia assolda subito altri cinque colleghi.