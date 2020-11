Tale e Quale Show diretta 6 novembre, scaletta, ordine di uscita, imitazioni

Questa sera, venerdì 6 novembre alle 21:25, su Rai 1 va in onda in diretta l’ottava puntata di Tale e Quale Show 2020. La positività al Covid ha fermato Carlo Conti e allora lo show sperimenta un’inedita conduzione a tre, affidata a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Mentre giudice speciale sarà Enrico Brignano. Insieme a loro, Gabriele Cirilli. Durante la serata, previsto anche un omaggio a Gigi Proietti.

Lo spettacolo va in onda dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, per la regia di Maurizio Pagnussat.

Tale e Quale Show diretta 6 novembre 2020, conduttori, scaletta e imitazioni

Saranno i tre Giudici di Tale e Quale Show 2020, dunque, a condurre la puntata del 6 novembre. Carlo Conti ha fatto sapere ieri di patire i sintomi del Covid e di essere in ospedale per curari. Venerdì scorso ha condotto da casa, grazie all’aiuto dei colleghi in studio e di tutta la produzione. Ma era risultato contagiato da poco ed era asintomatico. In settimana, invece, ha comunicato su Instagram di non sentirsi troppo bene.

Allora, salgono sul palco Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Un trio che in quanto a dimestichezza con il palcoscenico non ha molto da imparare, ma che non aveva mai condotto un varietà in prima serata. Sarà interessante vedere come come si comporteranno.

Intanto, sembra sia nell’aria una puntata aggiuntiva del varietà, per permettere a Conti di condurre l’ultima puntata. Tuttavia, al momento sono solo indiscrezioni.

Per la puntata del 6 novembre Rai 1 ha annunciato un omaggio speciale a Gigi Proietti. L’attore romano, scomparso tre giorni fa, tra le altre cose è stato giudice di Tale e Quale Show nel 2015.

L’ottava puntata è il secondo appuntamento del Torneo di Tale e Quale Show 2020. La gara in tre puntate tra i migliori sei di questa stagione e i migliori 4 del 2019.

Ecco le imitazioni di questa sera:

Virginio – Franco Simone

– Franco Simone Barbara Cola – Anastacia

– Anastacia Jessica Morlacchi – Katy Perry

– Katy Perry Francesco Monte – Raf

– Raf Lidia Schillaci – Antonella Ruggiero

– Antonella Ruggiero Carolina Rey – Geri Halliwell

– Geri Halliwell Sergio Muniz – David Bowie

– David Bowie Giulia Sol – Anna Tatangelo

– Anna Tatangelo Agostino Penna – Renato Zero

– Renato Zero Pago – Renato Zero

La diretta, Enrico Brignano giudice speciale

Aprono la puntata Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Scendono le scale bisticciando scherzosamente su chi dei due debba sostituire Carlo Conti nel ruolo di presentatore.

Poi, introducono Enrico Brignano, a sorpresa giudice speciale della puntata. “Ed ecco Pago che imita Enrico Brignano“, ironizza Giorgio Panariello.

La presenza di Brignano non è causale. Oltre ad essere un vecchio amico del programma, è stato uno dei più conosciuti allievi di Gigi Proietti. E nell’omaggio all’attore romano farà certamente la sua parte.

Mentre, Gabriele Cirilli stasera lascia la postazione della jingle machine e sarà addetto ad accompagnare gli imitatori all’ascensore per introdurre e iniziare l’esibizione.

Arriva anche la telefonata in diretta di Carlo Conti. Il presentatore parla dall’ospedale, in un collegamento solo audio. Sembra avere poca voglia di scherzare e dalla voce sembra anche un po’ provato, ma è tranquillo e rassicura tutti. Il conduttore: “Siete partiti fortissimi e vi voglio ringraziare”.

La prima imitatrice a cantare è Lidia Schillaci. Imita Antonella Ruggiero, ex cantante dei Matia Bazar. Molto bene la somiglianza fisica e buona la mimica. Dal punto di vista vocale, la Schillaci canta estremamente bene, anche se la somiglianza è poca. Del resto, imitare il canto della Ruggiero è estremamente difficile. In ogni caso, un deciso miglioramento rispetto alla scorsa settimana.

La seconda imitazione è di Carolina Rey, nei panni di Geri Halliwell. Canta la celebre It’s raining men. Ottimo il trucco e discreta la parte vocale. Meno bene il tentativo di replicarne la presenza sul palco. La giuria apprezza. “Per essere Antonella Elia hai cantato veramente bene”, scherza Enrico Brignano.