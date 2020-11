Stasera in tv 8 novembre 2020. Si conclude la terza stagione della serie L’Allieva su Rai 1. Tornano i tre talk della domenica sera. Nel day time Domenica in ricorda Stefano D’Orazio. Ecco nei dettagli i programmi in onda questa sera sulle reti generaliste, digitali e satellitari.

Stasera in tv 8 novembre 2020, programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, la puntata finale di L’allieva 3. Due episodi. Il primo s’intitola L’ultima cena. Claudio (Lino Guanciale) e Alice (Alessandra Mastronardi) cercano delle prove per scagionare Giacomo (Sergio Assisi). Intanto Paolone viene convocato per la sua prima perizia: la misteriosa morte per avvelenamento di un noto critico gastronomico.

A seguire, Insieme, Connessi, Finché morte non ci separi. La provvisoria scarcerazione di Giacomo fa ripartire le indagini. Intanto Alice scopre che qualcuno sta cercando informazioni sulla Manes: forse la persona che desidera così tanto incontrare è più vicina a lei di quanto non immagini.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Attualità e spettacolo convivono da sempre nel programma che Fabio Fazio conduce con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Tra i temi all’attenzione del padrone di casa e dei suoi ospiti la difficile situazione sanitaria ma anche le sue ripercussioni sul mondo della cultura.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la D’Urso. L’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus tiene banco anche nello studio di Barbara d’Urso che ne parla con esperti, politici e opinionisti nella prima parte della puntata. A seguire, spazio ai protagonisti della cronaca rosa e agli ultimi “casi” nati nella Casa del “Grande Fratello Vip”.

Programmi La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Approfondimenti legati alla pandemia del Covid 19, con particolare attenzione alla politica. Questo è il talk di Massimo Giletti che anche in questa edizione ottiene buoni ascolti: oltre un milione di telespettatori con uno share superiore al 6%.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia 9. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli danno il via alla terz’ultima puntata. Il tema dell’Invention Test è la cucina fusion; a questo proposito l’ospite è Jeremy Chan, giovane chef stellato e conduttore tv.

Su Nove, alle 21.25, Il delitto di Via Poma. La puntata di stasera s’intitola “Via Poma – Un delitto irrisolto”. Si parla dell’omicidio della ventenne Simonetta Cesaroni, uccisa con un’arma da taglio a Roma il 7 agosto del 1990. Tra i sospettati, il custode dello stabile, morto suicida nel 2010.

Stasera in tv 8 novembre 2020, film in onda

Su Rete 4, alle 21.25, il film western del 1971, di E.B. Clucher, …Continuavano a chiamarlo Trinità, con Terence Hill, Bud Spencer. In una cittadina del Texas, Trinità (Terence Hill) e Bambino (Bud Spencer) vengono scambiati per agenti federali da Parker, signorotto locale che usa un convento come base per un traffico d’armi. I fratelli approfittano dell’equivoco e mettono gli occhi sui soldi di Parker custoditi dai frati.

Su Italia 1, alle 21.25, il film fantastico del 2014, di Bryan Singer, X-Men – Giorni di un futuro passato, con Hugh Jackman. I mutanti stanno per soccombere, braccati dalle Sentinelle create dal dottor Trask (Peter Dinklage), che minacciano lo stesso Magneto (Ian McKellen). Per garantire un futuro alla razza, il professor Xavier (Patrick Stewart) invia Logan (Hugh Jackman) nel passato a concordare una strategia con i giovani X-Men.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2001, di Kevin Reynolds, Montecristo, con James Caviezel, Guy Pearce. Vittima di un complotto, Edmond Dantès viene imprigionato nel castello d’If. Dopo 13 anni riesce ad evadere e, nei panni del conte di Montecristo, torna a Parigi per vendicarsi.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 2010, di Allen Coulter, Remember me, con Robert Pattinson. Tyler è un ragazzo difficile: suo fratello si è suicidato e i genitori hanno divorziato. Un giorno incontra Ally, che ha alle spalle un’esperienza drammatica: ha visto uccidere la madre.

I film in onda su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2016, di Paco Leòn, Kiki & i segreti del sess0, con Alex Garcia, Natalia de Molina. Cinque storie d’amore e fantasie: Alex è geloso di Natalia, Paco e Ana vogliono riaccendere la passione, Maria desidera un figlio, José vive con la moglie invalida, Sandra cerca l’amore.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Baltasar Kormakur, Contraband, con Mark Wahlberg, Kate Beckinsale. Chris ha abbandonato il crimine per dedicarsi alla famiglia. Ma quando il cognato Andy fa saltare un affare del suo boss, lui è costretto a ritornare in azione per saldare il debito del parente.