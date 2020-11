Tra gli ospiti di Domenica in dell’8 novembre, ci sono Giancarlo Giannini e Giovanna Botteri. Il salotto festivo di Mara Venier torna in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Naturalmente i personaggi intervengono sia in presenza che in collegamento.

Giancarlo Giannini, è tra i primi ospiti della padrona di casa. Si racconta tra carriera e vita privata ricordando anche alcune grandi attrici con le quali ha lavorato nel corso della sua lunga carriera cinematografica. Tra queste Mariangela Melato con la quale ha girato uno dei tanti film cult della sua lunga carriera. Si tratta di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto.

La giornalista Giovanni Botteri è poi protagonista di una lunga intervista. Volto principale della prima fase della pandemia, la giornalista, ogni giorno, informava i telespettatori di quanto avveniva in Cina dove era inviata per la Rai. La Botteri ripercorre gli anni della sua carriera, gli inizi difficili, e poi il suo ruolo di inviata ‘speciale’ per la televisione pubblica nei luoghi più ‘caldi’ dello scenario internazionale.

Patty Pravo e il ricordo di Stefano D’Orazio

Per lo spazio musicale, interviene Patty Pravo, icona della musica italiana degli anni ’70 e ’80. L’ex ragazza del Piper ricorda la sua lunga corsa nel mondo della musica. Le tappe e la consacrazione come uno dei personaggi più rappresentativi dell’universo canoro.

Nel corso della puntata è previsto anche un ricordo di Stefano D’Orazio. Lo storico batterista dei Pooh è venuto a mancare lo scorso 6 novembre colpito dal Covid. D’Orazio era in cura per guarire una patologia pregressa. Ma è stato infettato e le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate.

A marzo era stato ospite, in collegamento con Mara Venier dove aveva presentato, per la prima volta il suo singolo Rinascerò, Rinascerai. Omaggio alla sua Bergamo duramente colpita dalla pandemia. Immediatamente disponibile su tutte le piattaforme musicali aveva ricevuto in breve tempo oltre sedici milioni di visualizzazioni. Tutti i proventi erano stati devoluti all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.

La Venier ricorderà quel collegamento.

Domenica in tra gli ospiti l’immunologo Francesco Le Foche

Ampio spazio all informazione medico-scientifica, con il Prof. Francesco Le Foche, immunologo, per fare il punto sulla situazione in Italia in merito all’aumento dei contagi da Coronavirus. In collegamento anche il giornalista Mario Calabresi e Selvaggia Lucarelli.

Franco Antonello, il papà di Andrea, un ragazzo autistico di 27 anni, si collega da Castelfranco Veneto. Racconta la bella ed emozionante vicenda che lo ha coinvolto insieme al figlio. Qualche anno fa ha ispirato anche un film per la regia di Gabriele Salvatores. L’occasione sarà quella di presentare il loro ultimo libro ‘La valigia aran’.

La regia di Domenica in è di Flavia Unfer.