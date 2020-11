Stasera in tv 24 Novembre 2020. Su Rai 1 arriva la semifinale di Ballando con le stelle, Il dance show si scontra con Tu si que vales su Canale 5. Torna anche Sapiens un solo pianeta con Mario Tozzi. Ecco nei dettagli la programmazione completa sulle reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 24 Novembre 2020 programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 20.35, il dance show Ballando con le stelle. Dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma, Milly Carlucci dà il via alla semifinale. Alla fine della puntata scopriremo quali coppie si sfideranno nella finalissima di sabato prossimo. Anche stasera, oltre alla tradizionale giuria tecnica, ritroviamo i tre “tribuni”: Rossella Erra, Gianni Ippoliti e Antonio Razzi.

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens – Un solo pianeta. Puntata dedicata ad Atlante, città incredibilmente avanzata che, nel racconto di Platone, viene punita dagli Dei, travolta dalle onde del mare e cancellata in un solo giorno. Mario Tozzi cerca di fare ordine nel mito e di seguire il racconto di Platone esclusivamente con il rigore del metodo scientifico.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Paragoghè – Depistaggio. All’interno del Tribunale di Ancona, diciassette tra attori e attrici guidati da Marco Baliani raccontano quanta fatica e determinazione sia costata l’incessante ricerca, non ancora terminata, della verità sulle stragi compiute nel nostro Paese.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Si avvicina il gran finale di questa edizione, previsto per il 28 novembre. Resta poco tempo quindi per scegliere le attrazioni e i performer che si sfideranno per il titolo di campione. Nella giuria, che di recente ha dovuto fare i conti con la positività di Gerry Scotti al coronavirus, ritroviamo Teo Mammucari.

Programmi Nove e Real Time

Su Nove, alle 21.25, Nove racconta. Rivediamo la puntata “Cerciello Rega – Morte di un carabiniere”. Il 26 luglio 2019, a Roma, il vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega viene ucciso con 11 coltellate. Per la sua morte finiscono in manette due cittadini americani di 19 anni.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite: e poi. I fratelli Roshanda, Brandie e Clarence pesano complessivamente più di una tonnellata. I tre hanno capito che era giunto il momento di mettersi a dieta e affrontare un intervento. Ma sono riusciti a fare qualche progresso?

Stasera in tv 24 Novembre 2020 i film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2004, di Curtis Hanson, Se fossi lei, con Cameron Diaz, Toni Collette. Le sorelle Maggie e Rose hanno in comune solo il numero di scarpe, ma sono molto diverse l’una dall’altra. Dopo una traumatica rottura, impareranno però a volersi bene.

Su Rete 4, alle 21.20, il film di spionaggio del 2004, di Paul Greengrass, The Bourne Supremacy, con Matt Damon, Franka Potente. L’ex agente della Cia Jason Bourne (Matt Damon), incapace di ricordare il suo passato, si è rifugiato in India con la compagna Marie ( Franka Potente). La coppia però viene raggiunta da un killer che riesce a uccidere la donna e costringe Bourne a riprendere la sua fuga. Ma l’uomo medita vendetta.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2012, di Rupert Sanders, Biancaneve e il cacciatore, con Kristen Stewart, Chris Hemsworth. Dopo la morte del re, sua figlia, la principessa Biancaneve (Kristen Stewart), viene segregata per anni in una torre dalla matrigna Ravenna (Charlize Theron). Quando la ragazza riesce a sfuggire, la regina, invidiosa della bellezza della figliastra, ordina al cacciatore Eric (Chris Hemsworth) di ucciderla.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1968, di Stanley Kramer, Indovina chi viene a cena?, con Spencer Tracy, Katharine Hepburn. Matt e Christina Drayton sono due coniugi dalla mentalità aperta. Ma quando la figlia Joey presenta loro il promesso sposo, un brillante medico di colore, le loro sicurezze vacillano.

Film su Tv8 e Cine34

Su Tv8, alle 21.30, il film thriller del 1999, di Phillip Noyce, Il collezionista di ossa, con Denzel Washington, Angelina Jolie. Il detective Rhyme, rimasto paralizzato in un incidente, indaga con l’aiuto dell’agente Amelia Donaghy sui delitti di un sanguinario serial killer. Ma quando l’assassino lo prende di mira…

Su Cine 34, alle 21.00, il film western del 1967, di Sergio Corbucci, I crudeli, con Joseph Cotten. La Guerra di Secessione è finita, ma non per il colonnello sudista Jonas. Aiutato dai figli, l’ufficiale decide di riorganizzare le truppe confederate grazie a un grosso carico di lingotti d’oro sottratto durante il conflitto.

I film sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2019, di M. Night Shyamalan, Glass, con James McAvoy, Bruce Willis. L’orda sta per sacrificare alla Bestia altre ragazze. Ma il vigilante David Dunn è sulle sue tracce. Entrambi però finiscono catturati dalla polizia e dalla psichiatra Ellie Staple.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Anne Fontaine, Agnus Dei, con Lou de Laag. Polonia, 1945. Mathilde, una dottoressa della Croce Rossa, si reca in un convento per prendersi cura di alcune suore, rimaste incinte dopo essere state violentate dai soldati russi nel corso di un’invasione.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2005, di John Singleton, Four Brothers, con Mark Wahlberg, Tyrese Gibson. Bobby, Angel, Jeremiah e Jack sono fratelli adottivi, ognuno con un’esistenza diversa dagli altri. Quando la madre viene uccisa durante una rapina, i quattro meditano vendetta.