Nell’ultima puntata di AmaSanremo Gaudiano e i Desideri sono stati selezionati e approdano a Sanremo Giovani. Il programma sceglie i giovani che dovranno poi confrontarsi il prossimo 17 dicembre in diretta su Rai 1. Il fine è approdare sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo nella sezione riservata agli emergenti.

AmaSanremo Gaudiano e I Desideri

Il cast di Sanremo Giovani comincia a delinearsi dopo il terzo appuntamento di AmaSanremo andato in onda giovedì 12 novembre su Rai1 e Rai Radio2 dalla Sala B di via Asiago.

il gruppo di finalisti parteciperà alla serata di Sanremo giovani, in onda in diretta su Rai1 dal Teatro del Casinò il 17 dicembre.

Al momento siamo già a seri artisti ammessi con l’ingresso di Gaudiano e I Desideri che si aggiungono ai vincitori delle due puntate precedenti, M.e.r.l.o.t., Wrongonyou, Greta Zuccoli e Le Larve.

Gaudiano e I Desideri sono stati infatti i due artisti che hanno ricevuto il punteggio più alto.

Invece al terzo e quarto posto si sono classificati rispettivamente Sissi e Murphy. Questo dopo la somma dei voti attribuiti dalla Giuria Televisiva, composta da Beatrice Venezi, Morgan, Piero Pelù e Luca Barbarossa, dal Televoto e dalla Commissione Musicale.

Quest’ultima, invece era composta dal direttore artistico del Festival Amadeus, da Claudio Fasulo, Leonardo De Amicis, Massimo Martelli e Gian Marco Mazzi.

In attesa della finale di 17 dicembre

Solo al termine dei 5 appuntamenti, in onda ogni giovedì alle 22.45 fino al 26 novembre, si conosceranno i 10 finalisti che poi si sfideranno la sera del 17 dicembre. Tutto per conquistare 6 degli 8 posti disponibili per la sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo 2021.

Due altri posti saranno invece assegnati agli artisti provenienti da Area Sanremo.

AmaSanremo i 16 cantanti che partecipano alla gara

I 16 artisti di AmaSanremo e le rispettive canzoni originali presentate: