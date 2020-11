Stasera in tv 18 novembre 2020. Su Raiuno torna il grande calcio internazionale con l’incontro di Nations League Bosnia ed Erzegovina Italia Canale 5 propone la nuova puntata di All together now. si tratta del terzo appuntamento del nuovo ciclo condotto da Michelle Hunziker con j-ax Ecco in dettaglio la programmazione completa sulle reti generaliste e, digitali, e dei canali satellitari.

Stasera in tv 18 novembre 2020 programmi Rai

Rai 1 propone l’incontro di calcio Bosnia ed Erzegovina – Italia. E’ il secondo impegno in quattro giorni per la nostra Nazionale di calcio. Gli azzurri affrontano in trasferta la formazione che all’andata ci ha bloccato con un pareggio per 1 a 1. L’incontro viene disputato a Serajevo allo stadio Bilino Polje di Zenica

Subito dopo una nuova puntata di Porta a porta con Bruno Vespa. Tra gli argomenti il dilagare della pandemia covid e altri temi affrontati in studio e in collegamento con ospiti del mondo della politica e non solo.

Su Rai 2 va in onda il film drammatico Resta con me. Si tratta di una pellicola datata 2018 di produzione americana. Lo skipper Richard Sharp conosce a Tahiti una ragazza, Tami. i due si innamorano. In giorno viene offerto a Richard di portare una imbarcazione a San Diego. Richard chiede a Tami di accompagnarlo. La ragazza accetta ma i due vengono travolti da una uragano. E’ l’inizio di un incubo.

Su Rai 3 nuovo appuntamento con Chi l’ha visto? Il programma dedicato agli scomparsi torna su alcuni casi già affrontati precedentemente. Tra questi la morte di Isabella Noventa scomparsa in provincia di Padova nel 2016 e mai ritrovata. Oggi è atteso il verdetto della Cassazione. Per la sua morte sono in carcere Freddy Sorgato, la sorella Debora e Manuela Cocco. Per inviare un messaggio ecco il numero di WhatsApp 3453131987.

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Canale 5 propone in prima serata All together now. Si tratta del terzo appuntamento con il programma musicale condotto da Michelle Hunziker. Anche questa sera i cantanti in gara tentano di avvicinarsi al premio finale che consiste in 50000 euro. Ma dovranno prima convincere i 100 esperti musicali che compongono il cosiddetto muro umano. A loro si aggiungono poi i 4 giudice J-Ax Rita, Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo

Su Rete 4 va in onda Stasera Italia speciale con Barbara Palombelli. Al centro dell’attenzione la suddivisione del nostro paese in regioni Gialle, Arancione e Rosse a secondo del grado di penetrabilità del covid-19. In primo piano ancora il governo Conte e le sue decisioni. Molti gli ospiti che accompagnano Barbara Palombelli.

Su Italia 1 va in onda il film Sherlock Holmes Gioco di ombre. Holmes interpretato da Robert Downey Jr è alle prese con un degno avversario, il geniale e spregiudicato professor James Moriarty. Quando il principe d’Austria viene trovato morto, tutto fa pensare ad un suicidio. Invece Holmes e il suo fidato braccio destro Watson sono di parere differente. E porteranno allo scoperto l’assassino.

Su La7 in prima serata una nuova puntata di Atlantide storie di uomini e di mondi. il conduttore Andrea Purgatori racconta eventi e personaggi con l’aiuto di documentari e di testimonianze. Tutte le puntate precedenti sono sul sito www.la7.it atlantide/rivedila7

Su Tv8 va in onda il terzo appuntamento con i live di XFactor. Si tratta naturalmente della puntata andata in onda la scorsa settimana su Sky Uno. A giudicare i cantanti ci sono Manuel Agnelli, Emma, Mica e El Raton. Quest’ultimo si occupa delle under donne.

Stasera in tv 18 novembre 2020, film in onda

Su Canale 9 va in onda il film commedia Diverso da chi. Datata 2009 la pellicola come protagonista Luca Argentero. In corsa per le elezioni di sindaco in una città del Nord Est, l’attivista gay Pietro si scontra con Adele una donna molto bacchettona. Ma il duello politico si trasforma molto presto in un sentimento differente.

Su Rai 4 è proposta la pellicola Criminal. Si tratta di un film con protagonista Kevin Costner. La produzione è tra Germania e Stati Uniti. La storia racconta di un agente della CIA Biel Poco che ha informazioni su un possibile e prossimo attacco terroristico. Proprio perché in possesso di tali informazioni viene ucciso. E, per non perdere le informazioni, l’agenzia chiede aiuto al dottor Franks.

Iris manda in onda in prima serata il film Mediterraneo. La pellicola del 1990 è firmata da Gabriele Salvatores ed ha come protagonista Diego Abatantuono. Siamo nel corso della Seconda Guerra Mondiale. 8 militari italiani vengono inviati su un’isola dell’Egeo. Fuori dal mondo per tre anni dimenticano la guerra e cominciano a familiarizzare con la popolazione.

La5 propone il film dal titolo Un principe per Natale. Si tratta di una pellicola romantica con atmosfere natalizie datata 2015. Un affascinante principe europeo si nasconde dietro una falsa identità negli Stati Uniti. Qui è alla ricerca del vero amore. Incontra Emma una giovane cameriera e se ne innamora. Ma dovrà superare molti ostacoli

I film sui canali Sky

Su Sky Cinema 1 continua la programmazione della serie Petra con Paola Cortellesi. Il primo episodio in onda oggi ha per titolo Messaggeri dell’oscurità. Una serie di reperti frutto di orrende mutilazioni, arriva per posta a Petra. Durante le indagini la poliziotta si addentra in un mondo complesso e inquietante. Il secondo episodio ha per titolo Morti di carta.

Su Sky Cinema Action è proposto il film La legge dei più forti. Si tratta di una produzione statunitense del 2019 di Taylor con Naomie Harris. La vicenda ha come protagonista Alicia una poliziotta alle prime armi che assiste casualmente all’omicidio di un giovane spacciatore. Ma ben presto la donna intuisce che il delitto è stato commesso da alcuni poliziotti corrotti.

Su Premium Action va in onda Chicago Fire. I poliziotti rispondono ad una chiamata e trovano tre adolescenti in piena crisi da overdose. Riescono a salvarmi due ma un terzo ragazzo perde la vita.