Le Iene Show è andato in onda questa sera, 17 novembre, su Italia 1. Hanno condotto, come ogni martedì, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci della Gialappa’s Band.

I servizi della puntata spaziano da argomenti di stringente attualità a indagini condotte dalle Iene in autonomia, per far luce su casi particolarmente spinosi. Come quello di Carlo, un uomo molto benestante di 90 anni; perfettamente in grado di intendere e di volere, facoltoso, ma umile, legato al suo paese d’origine. Sarebbe stato posto in una struttura per anziani al di fuori della sua volontà, e ad oggi nessuno sa dire con esattezza dove si trovi.

Le Iene sono anche tornate sull’argomento Covid, proseguendo le interviste a pazienti e operatori sanitari all’interno degli ospedali dove quotidianamente si combatte la malattia.

Immancabile il crudele scherzo, la cui vittima della puntata odierna è stata Demetra Lisa Ann Hampton, attrice statunitense naturalizzata italiana.

Potete recuperare la puntata, e i singoli servizi estrapolati, dal sito ufficiale Iene.it, o su MediasetPlay.

Le Iene 17 novembre, dentro al reparto Covid

Le Iene Alessandro Politi e Marco Fubini sono tornate a intervistare medici, personale sanitario e pazienti nei reparti anti-Covid dell’ospedale di Padova.

Purtroppo, il numero di pazienti ricoverati è cresciuto esponenzialmente dalla prima volta che Le Iene sono entrate nell’ospedale, appena due settimane fa. I medici sono preoccupati, ma confidano nelle misure di sicurezza, che è indispensabile rispettare per il proprio bene, e per il bene comune.

Tuttavia, non ci sono solo brutte notizie: rispetto alla prima fase della pandemia, è più alto anche il numero di pazienti che riesce a guarire, e può tornare a casa.

Le Iene 17 novembre, truffatori e ladri di identità

La storia di Barbara, che vive nella provincia di Parma è quasi surreale. Una banda di ladri è riuscita a rubarle l’identità, causandole non pochi problemi.

“La mia vita è stravolta, rovinata” racconta lei disperata. I ladri, infatti, hanno usato i suoi documenti per farla prestanome di numerose aziende di dubbia legalità, sulle quali lei, inconsapevolmente, ha quindi numerose e pesanti responsabilità, anche penali.

Luigi Pelazza, che si è occupato del servizio, è riuscito a rintracciare uno dei presunti colpevoli del furto d’identità, co-responsabile di una delle aziende intestate, suo malgrado, a Barbara. Prevedibilmente, l’uomo fugge appena si accorge della presenza delle telecamere, e non rilascia alcuna dichiarazione sull’accaduto.

Dove è finito Carlo?

Carlo Gilardi è un uomo anziano di 90 anni che vive in provincia di Airuno. Gentile e onesto, nel pieno delle sue facoltà mentali, a causa della sua età avanzata è oggi costretto a ricoverarsi in una struttura per anziani. Ad oggi, però, è scomparso, e nessuno dei suoi numerosi amici e conoscenti sa dove si trovi, o ha potuto incontrarlo.

Nonostante i suoi capi di vestiario umili, è un uomo facoltoso, che negli anni ha donato ingenti somme di denaro al suo paese. “Io ho amato e amo questo paese, perchè non lasciare di me un buon ricordo?” aveva detto Carlo nel corso di un’intervista rilasciata per una TV Regionale.

Oltretutto, Carlo è anche un uomo colto, che parla e scrive correttamente in cinque lingue; e che fino all’ultimo giorno di libertà ha ribadito la sua volontà a mantenersi libero.

Dal momento che i rappresentanti del comune di Airuno non hanno risposto all’inviata delle Iene, che ha chiesto loro dove sia Carlo, è stata impostato dal programma un indirizzo e-mail al quale si può scrivere per chiedere aggiornamenti su Carlo, e far comprendere alla pubblica amministrazione quanto sia urgente capire dove l’uomo sia stato rinchiuso: [email protected]

Lo scherzo a Demetra Lisa Ann Hampton

Lo scherzo di questa sera all’attrice Demetra Hampton è stato particolarmente intenso ed elaborato.

In viaggio per il suo compleanno, l’attrice ha incontrato un sedicente amico di infanzia di suo marito. Che in realtà è la Iena autrice dello scherzo. Fingendosi un ricchissimo miliardario, decide di regalare alla coppia un miliardo di euro. Salvo poi suicidarsi di fronte alla Hampton, che è creduta dai (finti) Carabinieri un’assassina.

Lei scoppia in lacrime, terribilmente provata dal crudele scherzo.

Il libro del ministro Speranza ritirato dagli scaffali

Il libro scritto dal ministro della salute Roberto Speranza ha scritto un libro dal titolo “Perchè Guariremo”, che racconta la sua esperienza vissuta come ministro durante la pandemia da Covid e il lockdown.

Tuttavia, il libro non è mai stato rilasciato, in quanto, avrebbe detto Speranza, non ha avuto tempo per le presentazioni. In realtà, svelano le Iene, probabilmente il libro non è mai stato distribuito in quanto conterrebbe numerose stoccate ai membri dell’attuale governo.

Filippo Roma ha provato a intervistare il ministro, che tuttavia si è negato alle domande.