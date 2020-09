Arriva Petra, la nuova serie tv targata Sky. Si tratta di quattro storie gialle al femminile tratte dai romanzi di Alicia Giménez Bartlette. La scrittrice spagnola è conosciuta principalmente per i suoi romanzi polizieschi con protagonista l’ispettrice di polizia Petra Delicado. Le opere della Gimenez Bartlette sono state tradotte in quindici lingue ed hanno avuto un notevole successo in Francia, Germania, Stati Uniti d’America e Italia. L’ispettrice di polizia apparve per la prima volta in Spagna nel romanzo “Riti di morte” (1996), pubblicato in Italia nel 2002 da Sellerio.

Petra debutta il 14 settembre, ed è in video ogni lunedì in prima serata su Sky Cinema Uno.

Petra serie tv Sky, regia, protagonisti, dove è girata

La serie è diretta da Maria Sole Tognazzi, per la prima volta impegnata in una produzione per la Tv. La regista torna a dirigere Paola Cortellesi dopo Passato prossimo(2003), sua prima regia che le valse il Globo d’oro per la miglior opera prima e un Nastro d’argento come Miglior regista.

Petra è scritta da Giulia Calenda, Furio Andreottie Ilaria Macchia. Una sceneggiatura è firmata anche da Enrico Audenino.

La protagonista è Paola Cortellesi nel ruolo di Petra Delicato

Le riprese si sono svolte a Genova con il supporto della Genova Liguria Film Commission. Ma Petra Delicado nei romanzi opera invece a Barcellona. Tra le location, il centro storico medievale e i famosi “caruggi”.

Petra, targata Sky Original, è prodotta con Cattleya-parte di ITV Studios-in associazione con Bartlebyfilm.

Le quattro storie sono disponibili anche in 4KHDR. Ognuna ha la durata di 50 minuti

Petra serie tv Sky, trama generale e personaggi La protagonista, Petra Delicato, è un’ispettrice della mobile di Genova. Dopo essere stata un brillante avvocato, entra in Polizia, nella Squadra Mobile di Genova Dal tranquillo lavoro di archivio si ritrova catapultata in prima linea a risolvere dei casi di omicidio e di violenza. Accanto a lei il vice-ispettore Antonio Monte, interpretato da Andrea Pennacchi. Un poliziotto di vecchio stampo prossimo alla pensione, ricco di saggezza umana e di grandi intuizioni. Dopo un inizio burrascoso è grazie a lei che Antonio ritrova l’entusiasmo per il lavoro e per la vita. E perfino lo slancio per aprirsi a nuove relazioni, dandosi così una seconda possibilità di essere felice, proprio lui che non credeva di poter mai tornare. Due matrimoni falliti alle spalle, libera da legami sentimentali, fuori dagli schemi, Petra è alla continua ricerca del suo posto nel mondo. E, grazie al nuovo incarico che la porterà ad affrontare nuove sfide, riesce a rimettersi in gioco non solo professionalmente. La sua franchezza, i suoi modi diretti e spesso sbrigativi, la sua ironia pungente e sagace sono alla base del suo rapporto con il collega Monte. E, nonostante le numerose differenze caratteriali, i due costruiscono una solida affinità professionale oltre che una sincera amicizia. Risolvono, insieme, i casi più complicati, tratti dai primi quattro romanzi della Gimenez.

Il cast della serie con Paola Cortellesi

Ecco il cast completo della serie tv con attori e personaggi interpretati

Petra Delicato PAOLA CORTELLESI

Antonio Monte ANDREA PENNACCHI

Nicola (ex marito di Petra) DIEGO RIBON

Pessone (Commissario Squadra Mobile) ANTONIO ZAVATTERI

Corona (Capo Squadra Mobile) RICCARDO LOMBARDO

Lorenzo (ex marito di Petra) SIMONE LIBERATI

Iacalone (Pubblico Ministero) NICOLETTA ROBELLO

Erminia (Medico legale) CRISTINA PASINO

Luca (Veterinario) ALESSANDRO TEDESCHI

Valentina (Addestratrice di cani) ALESSIA GIULIANi

Amanda (Sorella di Petra) BEATRICE AIELLO

Egor (Ispettore di Polizia) CRISTIAN POPA