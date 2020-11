Novità per il Premio Biagio Agnes 2020. Innanzitutto l’edizione di quest’anno è stata spostata al tardo autunno per l’emergenza legata alla pandemia da Covid 19.Molte le altre novità che vi anticipiamo.

Premio Biagio Agnes 2020 conducono Mara Venier e Alberto Matano

La prima riguarda la conduzione. Al timone sono stati confermati Mara Venier e Alberto Matano. I due già lo scorso anno avevano gestito la serata finale della manifestazione.

E per la prima volta la consegna dei Premi non avviene ad Ischia, location tradizionale e storica, ma al chiuso. E’ infatti, lo studio di Domenica In a ospitare la dodicesima edizione del Premio Biagio Agnes, in onda su Rai 1 sabato 5 dicembre in seconda serata. In una insolita stagione autunnale, Mara Venier e Alberto Matano gestiscono una serata decisamente diversa.

I due padroni di casa rispettivamente di Domenica in e La vita in diretta, sono insieme per premiare i migliori nomi nel settore dell’informazione e della comunicazione.

Infatti il Premio rappresenta ormai un tradizionale appuntamento pensato in onore di Biagio Agnes direttore generale della Rai dal 1982 al 1990. Fu lui a volere a tutti i costi la sede a Nord di Roma, Saxa Rubra.

Premio Biagio Agnes gli ospiti della serata

Tra gli ospiti della serata i telespettatori trovano Luca Barbarossa, che è tra i premiati, e che propone alcuni dei suoi successi.

Anche Amadeus è tra i nomi di spicco premiati in questa edizione. I personaggi, gli scrittori e i giornalisti che riceveranno il premio, quest’anno non sono in studio, nel rispetto delle norme dettate dal DPCM. Ma sono comunque presenti in collegamento via skype.

Le notizie istituzionali sul Premio

Il Presidente Onorario del Premio è Marcello Foa, in qualità di Presidente della RAI. Il Presidente della Giuria è Gianni Letta.

Il Premio, presieduto da Simona Agnes, e negli anni patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è promosso dalla Fondazione Biagio Agnes.

E si pregia della Targa del Presidente della Repubblica, con il patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, della Regione Campania, del Comune di Roma, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana.

La regia è di Flavia Unfer.