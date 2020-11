Stasera in tv 20 novembre 2020. Un venerdì come al solito ricco di proposte in prima e seconda serata. Si conclude Tale e quale show.

Stasera in tv 20 novembre 2020 programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, l’ultima puntata del varietà Tale e quale show. Si allunga di una puntata l’edizione 2020 della popolare gara musicale condotta da Carlo Conti, che ancora non sappiamo se condurrà in studio o da casa, essendo risultato positivo al coronavirus. In giuria ritroviamo Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Titolo V. Non decollano gli ascolti del nuovo talk show settimanale di politica e attualità condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicarietti. Partito il 23 ottobre con una media di 641.000 spettatori (2,8%), è poi sceso, nella puntata del 30 ottobre, a 516.000 (2,4%). Anche oggi l’emergenza sanitaria avrà molto spazio.

Su Rai 5, alle 20.00, serata di opera lirica con Marino Faliero. Dal Teatro Gaetano Donizetti di Bergamo, riaperto dopo un restauro, va in onda l’opera “Marino Faliero” dello stesso Donizetti diretta da Riccardo Frizza. Protagonista è Michele Pertusi, con Bogdan Baciu e Javier Camarena.

Programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tengono sempre d’occhio l’attualità parlando anche del coronavirus, ma danno molto spazio anche stasera ai casi più o meno recenti che restano insoluti, come quello del piccolo Gioele, o sui quali ci sono ancora tante cose da dire, come l’omicidio di Lecce.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Prosegue con grande successo la programmazione doppia del reality condotto da Alfonso Signorini: oltre al classico appuntamento del lunedì, la diretta del venerdì. C’è tutto il tempo per fare il punto su quanto successo nella Casa durante la settimana e per procedere a nuove eliminazioni.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Anche nella penultima puntata di questa fortunata edizione, Roberto Giacobbo racconta i luoghi più interessanti, inediti, sorprendenti e curiosi del nostro pianeta: personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta, immagini spettacolari, sempre con un occhio di riguardo verso l’Italia.

Programmi La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Nella trasmissione orchestrata da Diego “Zoro” Bianchi con Makkox e gli opinionisti (capitanati dal giornalista Marco Damilano) si torna a parlare delle restrizioni anti-Covid, ma anche dei recenti attentati di Nizza e Vienna.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese si trova nella riviera del Conero ala ricerca del “Miglior” ristorante vista mare. Si sfidano il Ristorante Della Rosa, Bebo’s, La Torre e il Ristorante Dario. Il bonus assegnato dal conduttore va alle migliori Lumache di Mare.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Nuovo appuntamento con Maurizio Crozza in diretta dagli studi di Milano. Tra i nuovi personaggi proposti in questa edizione dal comico genovese c’è Carlo Rovelli, fisico, saggista e accademico, alle prese con la fisica quantistica.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. Una puntata importante per gli aspiranti pasticcieri rimasti in gara: chi riesce a convincere i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio e Csaba Dalla Zorza passerà alle semifinali.

Stasera in tv 20 novembre 2020 film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2014, di Claude Lelouch, Parliamo delle mie donne, con Johnny Hallyday. Jacques Kaminsky, fotografo di guerra, ha girato il mondo amando molte donne dalle quali ha avuto quattro figlie. Arrivato a settant’anni si rende conto che gli manca qualcosa.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Jaume Collet-Serra, Run all night – Una notte per sopravvivere, con Liam Neeson. Il killer Jimmy Conlon scopre che suo figlio è stato testimone di un omicidio commesso dal boss Shawn Maguire. Ora Jimmy deve decidere da che parte schierarsi.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2012, di Paolo Sorrentino, La grande bellezza, con Carlo Buccirosso, Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli. Il giornalista Jep passa le notti frequentando gli amici, come lo scrittore Romano e la spogliarellista Ramona, e passeggiando per una Roma che ancora riesce a stupirlo.

I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Romulus con Andrea Arcangeli

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film d’avventura del 2019, di Tyler Nilson e Michael Schwartz, In viaggio verso un sogno, con Shia LaBeouf, Dakota Johnson. Zak è un ragazzo con la sindrome di Down che vuole diventare un wrestler professionista. Per realizzare questo sogno il giovane fuggirà dall’istituto che lo ospita.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Louis Leterrier, Now you see me – I maghi del crimine, con Mark Ruffalo. L’Fbi è sulle tracce di una banda di ladri composta dai più grandi illusionisti del mondo. Nel corso delle loro performance i maghi mettono a segno rapine mirabolanti.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1997, di Alan J. Pakula, L’ombra del diavolo, con Harrison Ford, Brad Pitt. New York. Tom, un integerrimo poliziotto di origine irlandese, ospita a casa sua un giovane connazionale. L’uomo non sa che il ragazzo è un terrorista dell’Ira.