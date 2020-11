Questa sera, giovedì 19 novembre 2020, torna alle 21.20 su Italia 1, l’appuntamento con Le Iene Show. Conduce il trio al maschile composto da Matteo Viviani, Filippo Roma e Giulio Golia.

Dopo i numerosi servizi girati nelle ultime settimane dalle Iene all’interno del reparto Covid nell’ospedale di Padova, il programma è stato accusato di aver propagandato con eccessiva sicurezza l’efficacia delle cure con il plasma iperimmune. L’immunologa Antonella Viola ha infatti definito le indagini delle Iene un “servizio pseudo-giornalistico”.

Ci sono poi ancora aggiornamenti sul caso dell’omicidio di Filippo Raciti, avvenuto durante gli scontri tra ultras per il derby Catania-Palermo del febbraio 2007. Sono pervenute alla redazione del programma nuove prove, che scagionerebbero ulteriormente Antonio Speziale, attualmente condannato e in carcere da 8 anni.

La conduttrice Ambra Angiolini ha rilasciato un’intervista alle Iene in occasione della pubblicazione del suo nuovo libro, intitolato InFame; in cui racconta il suo passato da bulimica, e le difficoltà affrontate per accettarsi e farsi accettare dagli altri.

Infine lo scherzo è ai danni di Francesco Arca.

Vi ricordiamo che potete seguire tutti i servizi proposti questa sera anche sul sito ufficiale Iene.it e su MediasetPlay.

Le Iene Show 19 novembre 2020, la diretta

Il primo servizio di questa sera descrive il funzionamento dei Covid-Hotel, strutture che vengono convertite per ospitare le persone che necessitano di stare in quarantena dai familiari. SI tratta di pazienti con pochi sintomi non gravi, la cui unica urgenza è stare a distanza dai propri familiari, per non esporli al rischio del contagio.

Purtroppo, nonostante la soluzione funzioni, non tutti i comuni e le pubbliche amministrazioni si sono attivate con prontezza per individuare e regolarizzare nuovi Covid-Hotel.

Anche il secondo servizio è a tema Covid. Le Iene entrano con telecamere nascoste nelle strutture italiane di pronto soccorso più in difficoltà; senza spazi adeguati per i malati, sfruttando neolaureati senza esperienza e lasciati senza una guida, o peggio. In Abruzzo una donna e un uomo sono morti nel parcheggio del pronto soccorso, dato che non c’era posto nemmeno per farli entrare in sicurezza.

Purtroppo, anche in regioni a zona gialla come il Lazio, ci sono strutture in cui i pazienti sono abbandonati a loro stessi.

Le Iene Show 19 novembre 2020, emergenza periferie

Giulio Golia è nuovamente andato a riprendere il degrado delle periferie più povere della capitale. Il problema economico degli abitanti di quelle zone diventa ancor più grave in questo particolare periodo storico, con la pandemia sempre in agguato.

Questa sera Le Iene compiono il loro viaggio in compagnia di Andrea Napoletano, direttore dell’Ater: l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della provincia di Roma. Il problema del degrado, però, non è imputabile solamente alla gestione dell’Ater. Per cambiare le cose è indispensabile una collaborazione fra abitanti e pubblica amministrazione.

“Non c’entra niente la bellezza. La bulimia non è la malattia di chi vuole essere bella.” afferma poi Ambra Angiolini, intervistata questa sera dalle Iene in occasione della pubblicazione del suo nuovo libro, intitolato InFame.

La conduttrice racconta della sua esperienza come ex-bulimica, ma anche della sua carriera passata e presente.