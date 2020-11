Stasera in tv 24 novembre 2020.Torna su Rai 1, con l’ennesima replica Il commissario Montalbano. Come ogni martedì sono previsti gli appuntamenti con i tre talk #cartabianca, Fuori dal coro e diMartedì. Rai 2 continua a mandare in onda Il Collegio con nuove dinamiche e dissapori tra gli studenti.

Stasera in tv 24 novembre 2020, programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.20 il tv-movie Il Commissario Montalbano che ha per titolo Amore. La trama è incentrata sulla storia di Michela Prestia una ex prostituta che ha ritrovato finalmente una vita sentimentale rispettabile con Saverio Moscato. La donna vive con Moscato ma all’improvviso scompare misteriosamente La prima ipotesi è che possa aver deciso di lasciare il compagno per un altro uomo e non ha avuto il coraggio di dirglielo. Montalbano però teme che Michela possa essere stata vittima di qualcosa di molto più brave.

Subito dopo una nuova puntata di Porta a porta con Bruno Vespa.

Su Rai 2 continua la programmazione de il Collegio. il reality è narrato dalla voce di Giancarlo Magalli. Proseguono le lezioni nell’istituto Regina Margherita di Anagni in provincia di Frosinone che ospita per la prima volta il docu-reality costretto ad abbandonare Caprino Bergamasco a causa del covid. Vedremo questa sera come si comporteranno i ragazzi che sono in attesa di affrontare l’esame di terza media.

Subito dopo una nuova puntata di Una pezza di Lundini con Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli. A seguire, alle 23:55 la seconda puntata di Voice Anatomy con Pino Insegno. Anche questa settimana molti personaggi del mondo dello spettacolo parlano della voce e di tutte le sue sfaccettature.

Su Rai 3 una nuova puntata di #cartabianca con Bianca Berlinguer. Al centro la nuova impennata di pandemia covid che sta interessando tutta l’Italia, l’Europa e il mondo intero. Si parlerà soprattutto della trasformazione in zona rossa dell’Abruzzo e del caso della sanità calabrese con tre commissari nominati che si sono dimessi per motivi differenti.

Programmi Mediaset

Su Canale 5 in prima serata il visto il l’incontro di calcio in diretta da Torino Juventus Ferencvaros valido per la Champions League. Siamo all’Allianz Stadium di Torino e la gara è valida per il girone C di Champions League.

I campioni d’Italia allenati da Andrea Pirlo accolgono in casa gli ungheresi che sono stati già sconfitti lo scorso novembre alla Puskas Arena di Budapest. In quell’occasione la Juventus ha prevalso per 4 gol ad 1. Subito dopo il marito Costanzo Show con ospite Gabriella Germani.

Su Italia 1 tornano le iene questa volta con la conduzione di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Programmi La7 La5 Real Time

Su La7 Giovanni Floris conduce la nuova puntata del talk show diMartedì. Attualità e un’ampia pagina sul covid-19 sono gli elementi principali della puntata. In particolare Giovanni Floris descrive le ansie che sono state provocate da questa nuova ondata di contagi e gli sforzi per cercare di salvare la salute e le condizioni economiche della nostra Italia.

Su La5 va in onda la replica del Grande Fratello vip 5. Viene riproposta la puntata andata in onda ieri sera su Canale 5. Da questa settimana il reality di Mediaset va in onda con una sola puntata, il lunedì.

Su Real Time invece va in onda Matrimonio a prima vista Italia. Dopo sei mesi vedremo se è cambiato qualcosa tra le coppie che sono state selezionate ed hanno avuto un percorso di matrimonio, luna di miele e prima convivenza. Subito dopo una nuova puntata di Trova l’amore live.

Stasera in tv 24 novembre 2020, film in onda

Su Tv8 viene proposto in prima serata alle 21:30 il film commedia La magia di Natale. Marie è una ragazza che non si emoziona e non sente la magia delle festività natalizie. Un giorno, però, sua madre le spedisce le decorazioni che usava quando lei era piccola. Poiché la madre vive lontana e le due non si vedono da tempo, questo gesto affettuoso comincia incidere nel cuore di Maria

Su NOVE va in onda il film Sahara. Si tratta di una pellicola di genere avventura datata 2004 in cui un esploratore si reca in Africa occidentale alla ricerca di un tesoro. Nel deserto incontra una giovane scienziata convinta che il bottino sia collegato ad un’epidemia.

Su Rai 5 il film Coriolanus. Si tratta di una produzione della Gran Bretagna con la partecipazione di Ralph Fiennes. L’eroe di guerra Caio Marzio Coriolano convinto di entrare in politica, è vittima di un complotto e viene bandito da Roma. Per vendicarsi si allea con un suo acerrimo nemico.

Film sui canali Sky

Sky Cinema 1 alle 21:15 va in onda La ragazza nella nebbia. E’ una produzione italiana del 2017 con Toni Servillo. L’investigatore Vogel viene inviato in una lontanissima cittadina per risolvere il caso di una sedicenne scomparsa. I sospetti cadono subito sull’insegnante della scuola locale

Su Sky Cinema 2 il film Captain fantastic con Matt Ross e Viggo Mortensen. Ben vive isolato con la famiglia in una foresta del Nord America. Rifiuta la società dei consumi. Ma la morte della moglie costringe tutta la famiglia ad affrontare il mondo della cosiddetta normalità

Su Sky Cinema Suspense alle 21.00 va in onda Killer Anonymous, pellicola datata 2019 Racconta alcuni serial killer tra cui Marcus che partecipano ad un gruppo di supporto durante il quale svelano le loro trasgressioni. Il cerchio di fiducia rischia di non durare molto.