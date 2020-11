Lunedì 23 novembre, in diretta dalle 23.40 su Rai 2, va in onda l’ultima puntata di Stracult live show. La trasmissione è condotta da Andrea Delogu, e Fabrizio Biggio e Marco Giusti.

Dopo 20 anni chiude i battenti il programma dedicato al cinema; ideato da Marco Giusti nel 2000. La prima puntata infatti andò in onda il 2 luglio 2000. Il format è nato con l’intento di far rivivere pellicole cinematografiche di vari generi (western, commedie, guerra, spionaggio ecc.). E per raccontare in particolare il cinema italiano, che da sempre divide critica e pubblico. Stracult è anche un omaggio ai tanti protagonisti dello spettacolo che, secondo Giusti, non hanno avuto il rispetto che meritavano, da Sergio Leone a Dario Argento.

Gli ospiti dell’ultima puntata sono Luca Guadagnino, per una riflessione sul futuro del cinema in vista del protrarsi dell’emergenza sanitaria, e Daniele Vicari. E’ uno dei registi della serie Tv L’Alligatore, che debutterà su Rai 2 il prossimo 25 novembre. E ancora Nike Arrighi. L’ex modella ed attrice ha preso parte a molti film cult come Sympathy for the Devil (conosciuto anche come One plus One) di Jean-Luc Godard con i Rolling Stones nel 1968 o Effetto notte (1973) di François Truffaut. E ancora Noi due senza domani (1973) di Pierre Granier-Deferre e l’horror Contessa Dracula (1971) di Peter Sasdy.

Infine molti attori, registi, personaggi del cinema e dello spettacolo hanno registrato dei videomessaggi per omaggiare Marco Giusti, giunto alla pensione.

Stracult live show diretta ultima puntata, 23 novembre

Nell’ultima puntata di Stracult live show, Andrea Delogu e Marco Giusti si trovano in studio. Mentre Fabrizio Biggio è in collegamento.

Si inizia con le Stracult news. La prima notizia verte su John Waters che ha deciso di donare la sua collezione d’arte in cambio di ottenere due bagni intestati a lui. La seconda invece è dedicata ad un camaleonte in grado di cambiare velocemente colore. Giusto lo paragona a molti esponenti della Rete che possono rapidamente cambiare colore politico in base a ciò che accade al Governo. L’ultimo invece riguarda Kyle MacLachlan che ha postato alcune foto tratte dal set Twin Peaks, scattate da Gus Van Sant.