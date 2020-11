Stasera in tv 26 novembre 2020. Su Rai 3 va in onda la prima puntata del nuovo show condotto da Massimo Ranieri Qui e adesso. Rai 1 trasmette il film biografico/documentaristico sulla scienziata premio Nobel per la medicina Rita Levi Montalcini. Molte le serie tv ed i film, tra cui Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, su Canale 5. Ecco nei dettagli la programmazione completa per le reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 26 novembre 2020 tutti i programmi in onda: programmi Rai

Su Rai 1, alle 21.25, va in onda il film di genere biografico/documentaristico Rita Levi Montalcini. Elena Sofia Ricci interpreta il premio Nobel Rita Levi Montalcini nell’attesa pellicola per la TV diretta da Alberto Negrin. Il film racconta la vita, i problemi personali ed i successi in ambito scientifico della storica scienziata a partire dal 1986, anno in cui ottiene l’ambito riconoscimento del Premio Nobel per la medicina. Dopo la vittoria, si ritrova davanti una scelta difficile: rifugiarsi nella fama ottenuta oppure accettare il rischio di un prossimo fallimento.

Su Rai 2, alle 21.20, il secondo episodio della seconda stagione della serie televisiva F.B.I. La puntata si intitola A casa con Stacy. La serie racconta il funzionamento interno dell’ufficio dell’agenzia governativa di New York, le moderne tecnologie e i dettagli sull’ organizzazione del Bureau. In questo episodio, viene rapito il figlio di una popolare blogger. Il dipartimento si mobilita per ritrovare il bambino. Con Missy Peregrim e Zeeko Zaky.

Su Rai 3, alle 21.20, il nuovo show condotto da Massimo Ranieri Qui e adesso. Il cantante torna in prima serata sulle reti Rai con un programma di genere spettacolo/varietà. Le puntate vanno in onda dal Teatro Sistina. Tanti gli ospiti speciali del programma che si raccontano nel corso delle puntate, tra cui Gianna Nannini e Francesco De Gregori. Non mancano inoltre presenze comiche fisse come il gruppo The Jackal, Maria di Biase ed il duo canoro Ebbanesis. Con un post su Instagram, Gianni Morandi ha annunciato la propria presenza in questo primo episodio dello show.

I programmi in onda su Rai 4 e Rai 5:

Su Rai 4, alle 21.19, va in onda il dodicesimo episodio della settima stagione della serie TV Elementary. La puntata si intitola La caduta. Il programma é una rivisitazione in chiave moderna delle avventure dell’investigatore privato Sherlock Holmes e del suo assistente John Watson. In questo episodio, grazie al suo intuito, Holmes riesce a manomettere lo sportello di un’automobile con all’interno degli esplosivi, salvando in questo modo tutti i presenti.

Su Rai 5, alle 20.56, lo spettacolo di danza La strada. All’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino va in scena, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Federico Fellini, il balletto completo La Strada, di Nino Rota. Cristina Mosca é il Soprano. Marcello Rota dirige l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, il talk show Dritto e rovescio. In questa puntata, il conduttore Paolo Del Debbio intervista Pierpaolo Sileri. tra i temi trattati l’emergenza sanitaria, la crisi economia e i ritardi del piano vaccinale anti COVID 19.

Su Canale 5, alle 21.21, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Terzo di otto appuntamenti con la saga di Harry Potter: le pellicole cinematografiche tratte dai romanzi di J.K.Rowling vanno in onda giovedì in prima serata. La proiezione dei film su Canale 5 é cominciata lo scorso 12 novembre e continuerà fino al prossimo 31 dicembre, data in cui verrà trasmesso Harry Potter e i Doni della morte – Parte Due. In questo terzo capitolo, il giovane mago sta frequentando il terzo anno alla scuola di Hogwarts. Harry Potter deve difendersi da una nuova minaccia: un pericoloso assassino, Sirius Black, é evaso dalla sorvegliata prigione per maghi di Azkaban in cui era rinchiuso.

Su Italia 1, alle 21.18, lo show Le Iene. Il gruppo di giornalisti propone inchieste, servizi e scherzi a Vip di fama nazionale con stile satirico.

Programmi su La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 21.15, va in onda Piazzapulita. Il programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli è giunto quest’anno alla decima edizione. In questa puntata, la corsa per il vaccino anti-covid e un’inchiesta sul flop del vaccino antinfluenzale in Lombardia.

Su Tv8, alle 21.00, la partita di calcio di UEFA Europa League Cluj Vs Roma. Dopo la vittoria per 5-0 nella partita di andata, la squadra italiana va in Romania ad affrontare nuovamente il Cluj. La Roma vuole archiviare il discorso qualificazione e raggiungere definitivamente i sedicesimi di finale della competizione europea. Ma per farlo è necessaria una vittoria. La squadra rumena è attualmente campione in carica del campionato rumeno Liga I, nonostante la scorsa edizione sia stata sospesa lo scorso 12 marzo a causa dell’emergenza sanitaria globale.

Su Nove, alle 21.25, il reality Cambio moglie. In questo programma, due donne con stili di vita estremamente differenti accettano di scambiarsi a vicenda, per un periodo limitato, la propria abitazione e la propria famiglia.

Su Real Time, alle 21.20, il docu reality Vite al limite. Questa puntata racconta la storia di James, un ragazzo che pesa circa 350 chili. Completamente immobilizzato a letto, non riesce ad alzarsi e a stento muove le gambe. Un’operazione chirurgica può salvargli la vita. A effettuarla sarà il dottor Nowzaradan

Stasera in tv 26 novembre 2020, film Rai Movie, 20 Mediaset e Iris

Su Rai Movie, alle 21.10, il film Snowden. Edward Snowden è un ex agente della CIA che decide di rivelare i segreti di un programma di sorveglianza organizzato dai servizi segreti e dal governo degli Stati Uniti. Incontra giornalisti ed accetta di discutere delle informazioni in suo possesso, continuando a collaborare nel mentre con le organizzazioni della Intelligence in una pericolosa operazione di controspionaggio. Con Joseph Gordon Lewitt, Shailene Woodley e Zachary Quinto.

Su 20 Mediaset, alle 21.04, la commedia Downsizing – Vivere alla grande. La pellicola é ambientata in un futuro distopico. Uno scienziato scopre come rimpicciolire le persone. Un uomo e sua moglie decidono di abbandonare la loro attuale vita e vivere in una comunità in miniatura, diventando alti circa 12 centimetri. É stato il film di apertura della 74° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Su Iris, alle 21.00, il film Viaggio in Paradiso. Un uomo finisce in carcere in seguito ad una rapina. Qui, un gruppo di narcotrafficanti messicani mette in pericolo la sua incolumità, ma grazie all’aiuto di un bambino figlio di uno dei detenuti impara come sopravvivere. Con Mel Gibson.

Stasera in tv 26 novembre 2020, tutti i programmi in onda: I film su Sky Cinema

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, va in onda il film giallo/drammatico Brooklyn’s Finest. Le vite di tre poliziotti di Brooklyn si incrociano nel corso di una complessa indagine su un traffico illecito di stupefacenti. É stato presentato fuori concorso alla 66° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ha inoltre ricevuto una candidatua ai BET Award come miglior attore per Don Cheadie. Con Richard Gere ed Ethan Hawke.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, Novecento – Atto I. Prima parte del film classico italiano del 1976 ambientato negli anni a cavallo tra la Prima Guerra Mondiale e l’avvento del Fascismo. Viene raccontata l’amicizia di due italiani nati in condizioni sociali differenti: Olmo, un contadino, ed Alfredo, figlio di ricchi proprietari terrieri. La pellicola, di genere epico/drammatico, é divisa in due parti. Diretto da Bernardo Bertolucci.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, Alita – L’angelo della battaglia.

Il film é un adattamento cinematografico del manga giapponese omonimo. Rosa Salazar interpreta Alita, un cyborg con un’intelligenza artificiale estremamente avanzata. Dopo essersi risvegliata in una clinica senza alcun ricordo, vuole scoprire la verità su sé stessa e sul suo passato. Per farlo, deve affrontare la minaccia di diversi nemici pericolosi. Sceneggiato e prodotto da James Cameron.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, Ghostland – La casa delle bambole. Film canadese/francese di genere Horror. Una madre e le sue due figlie si riuniscono nell’abitazione in cui, diversi anni prima, é accaduto un traumatico evento. Nella casa, però, sono accaduti fatti spaventosi. Vengono così svelati inquietanti segreti. Scritto e diretto da Pascal Laugier.