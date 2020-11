Stasera in tv 29 novembre 2020. Continua la programmazione di Vite in fuga su Rai 1. Tornano i talk della domenica sera. Ecco nei dettagli la programmazione delle reti pubbliche, private e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 29 novembre 2020 programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Vite in fuga. Due episodi anche questa sera. Il primo s’intitola: Maggio. Claudio (Claudio Gioè) si rivolge a Udo, il figlio dei vicini di casa, perché lo aiuti a cercare le immagini della notte in cui Riccardo è stato assassinato. Il ragazzo è un geniale informatico con seri disturbi di personalità. Intanto Silvia (Anna Valle), sempre più confusa, si confida con Elio.

A seguire, il secondo episodio, Udo. La Serravalle arriva ad Ortisei. Quando la vede sul punto di entrare nel pub, Silvia finge un malore e si allontana dal locale. L’ispettrice sente di essere a una svolta nell’indagine. Silvia chiede aiuto a Casiraghi che anche stavolta sarà determinante per mantenere intatto il piano di copertura dei Caruana.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. In circa quattro ore di diretta, Fabio Fazio dà spazio, nella prima parte, all’emergenza sanitaria, per poi accogliere i grandi protagonisti della cultura e dello spettacolo, compresa la sua insostituibile spalla comica, Luciana Littizzetto, che lo affianca dal 2005 commentando i fatti più curiosi della settimana.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Il giorno di festa di Barbara d’Urso comincia anche questa settimana alle 17.20 con una nuova puntata di Domenica Live e prosegue in prima serata con il talk show dedicato all’attualità, alla cronaca rosa e ai personaggi più discussi, compresi gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip.

Programmi La7 e NOVE

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Dagli Studios International di Via Tiburtina a Roma, Massimo Giletti affronta anche stasera i temi di più stretta attualità. Il programma ha appena festeggiato i tre anni di vita: va in onda infatti dal 12 novembre 2017.

Su Nove, alle 21.25, Stevanin – Non ricordo di averle uccise. Nel carcere di Bollate, Gianfranco Stevanin sta scontando l’ergastolo per aver ucciso 5 donne. L’intervista è arricchita da filmati, ricostruzioni e interventi di esperti che ripercorrono le vicende.

Stasera in tv 29 novembre 2020 i film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2016, di Paul Verhoeven, Elle, con Isabelle Huppert, Laurent Lafitte. Michèle viene aggredita in casa da uno sconosciuto, ma non denuncia il fatto. Quando l’assalitore torna alla carica, decide di instaurare con lui una sorta di pericoloso gioco.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1966, di Mario Monicelli, L’armata Brancaleone, con Vittorio Gassman. Partito alla conquista di un feudo, un gruppo di improbabili soldati di ventura vive diverse disavventure. Riuscirà a salvarsi seguendo un mistico in Terra Santa.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1991, di Roberto Benigni, Johnny Stecchino, con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi. Dante (Roberto Benigni), autista di scuolabus fiorentino, incontra Maria, con la quale trascorre una giornata indimenticabile. Quando la donna lo invita a raggiungerla a Palermo, Dante accetta con gioia. Non sa che lei è sposata con un boss mafioso che gli somiglia come una goccia d’acqua.

Su Italia 1, alle 21.20, il film thriller del 2012, di Marc Forster, World War Z, con Brad Pitt, Mireille Enos. Un misterioso virus dilaga sulla Terra e rende gli esseri umani siili a zombie affamati di carne umana. Gerry Lane (Brad Pitt), ex funzionario delle Nazioni Unite, si rende conto del pericolo e ritorna sul campo per isolare il terribile morbo. Al suo fianco il giovane virologo Andrew Fassbach (Elyes Gabel).

Film Tv8, 20 Mediaset, Iris,Cine34

Su Tv8, alle 21.30, il film giallo I delitti del Barlume – Un due tre stella con Stefano Fresi. Massimo Viviani sparisce senza dare spiegazioni. Intanto Fusco indaga sull’omicidio di un marinaio. A Pineta arriva Beppe Battaglia, un uomo corpulento con l’accento romano.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 1990, di Dwight Little, Programmato per uccidere, con Steven Seagal. Dopo la morte del suo partner, John dà le dimissioni dall’antidroga e torna a vivere nel suo vecchio quartiere. Ma lì c’è una pericolosa gang di narcotrafficanti guidata da Screwface.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1991, di Martin Scorsese, Cape Fear – Il promontorio della paura, con Nick Nolte, Robert De Niro. L’ex galeotto Max Cady perseguita l’avvocato che a suo giudizio non è stato in grado di difenderlo al processo. La resa dei conti sarà spietata.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 1995, di Giuseppe Tornatore, L’uomo delle stelle, con Sergio Castellitto. Sicilia, Anni 50. Il ciarlatano Joe Morelli gira per i paesini truffando la povera gente, alla quale promette provini per un’inesistente compagnia cinematografica.

I film sulla piattaforma Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di William Nicholson, Le cose che non ti ho detto, con Annette Bening, Bill Nighy. Grace ed Edward sono sposati da quasi trent’anni. Quando il figlio Jamie fa loro visita nella cittadina in cui è cresciuto, Edward gli rivela che ha deciso di lasciare Grace.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1996, di Danny Devito, Matilda 6 mitica, con Mara Wilson, Rhea Perlman. Anche se vive circondata da familiari indifferenti e da una maestra crudele, una simpatica ragazzina riesce a crescere serena grazie ai suoi strani e preziosi poteri telecinetici.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Howard McCain, Outlander – L’ultimo vichingo, con Jim Caviezel, Sophia Myles. Una nave spaziale precipita tra i fiordi della Norvegia. A bordo ci sono Kainam, un valoroso guerriero proveniente dal futuro, e Moorwen, un terribile mostro assassino.