Rai 1 propone domenica 22 novembre 2020, Vite in fuga. Si tratta di una serie in sei puntate in onda settimanalmente con due episodi ogni sette giorni. Ognuno ha la durata di 50 minuti. E i primi due, prima di essere trasmessi, saranno fruibili in anteprima su Raiplay a partire dal 20 novembre.

La trama di Vite in fuga

La vicenda raccontata ha come protagonista una famiglia apparentemente normale che un giorno si trova al centro di un intrigo internazionale. Il capofamiglia è Claudio, Silvia Caruana la moglie. Due coniugi dalla vita apparentemente perfetta. Sposati da 20 anni, hanno due figli adolescenti, Alessio e Ilaria, che non hanno mai dato problemi e si sono rivelati ragazzi perfetti.

Lui è un dirigente molto noto in città. E lavora al Banco di San Mauro di cui cura tutta la gestione. Insomma un’esistenza ammirata e invidiata che ad un certo punto si trasforma in un vero e proprio incubo. Infatti un giorno Claudio finisce sotto inchiesta per lo scandalo finanziario che coinvolge proprio la banca in cui lavora.

Una volta che i media si sono impossessati della notizia, comincia a ricevere numerose minacce. Qualche giorno dopo il suo collega ed amico, Riccard Elmi, viene trovato morto. Si pensa ad un omicidio. E naturalmente sotto inchiesta finisce proprio lui.

Claudio è sconvolto perché la sua vita è stata messa letteralmente a soqquadro dai giornalisti che hanno riempito le prime pagine dei loro quotidiani. Inoltre tra gli investitori rovinati c’era anche il suo amico che, come si scopre dopo, disperato si era tolto la vita. Ed è proprio dalla uccisione di Riccardo Elmi, che inizia un vero e proprio incubo per Claudio.

Intanto cominciano ad arrivare messaggi misteriosi e minatori sia a lui che alla moglie ed ai figli. Non può rivolgersi alla polizia perché lo ritiene un assassino.

Non gli rimane che chiedere l’aiuto di un agente dei servizi segreti grazie al quale decide di fuggire e di far perdere le sue tracce. Comincia per Claudio una nuova vita con un nuovo nome ed una nuova identità. Così camuffato potrà finalmente cercare di scoprire chi ha ucciso il suo collega.

Il cast della serie Vite in fuga

La regia è di Luca Ribuoli. Interpreti principali sono Claudio Gioè ed Anna Valle che interpretano rispettivamente i doppi personaggi di Claudio Caruana/Giorgio Marasco e Silvia Stellati/Anna Fabbri. Nel cast anche Francesco Arca e Giorgio Colangeli.

Prevista la partecipazione straordinaria di Barbora Bobulova, di Ugo Pagliai e di Francesco Colella.

Location e dove è girata

La serie Vite in fuga è stata girata interamente in Italia, in particolare a Roma e in Trentino Alto Adige. Qui una delle location è la Val Gardena. Principali set sono stati anche le città di Merano, Ortisei e Bolzano.

La produzione è della PaperMoon di Mauro Mauri, produttore già della fiction Questo nostro amore con Anna Valle.

La serie sarà sicuramente un trampolino di lancio per le bellezze del Trentino Alto Adige ancora poco conosciute al grande pubblico.

Una curiosità: nel cast anche Tecla Insolia nel ruolo di Ilaria Caruana, figlia dei due protagonisti. La giovane attrice, anche cantante, è nota al pubblico per aver partecipato all’ultima edizione di Sanremo Young vincendola.

È arrivata anche sul palco del Festival di Sanremo Giovani ma è stata battuta sul finale da Leo Gassman.

