Stasera in tv, martedì 1 dicembre 2020. Un martedì pieno di proposte alternative. Rai 1 ripropone, quasi in sordina, un’altra replica della serie Il Commissario Montalbano. Tornano i talk del martedì sera. E Canale 5 manda in onda la partita di Champions. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv martedì 1 dicembre 2020 programmi Rai

Rai 1 propone la replica della serie Il commissario Montalbano. Il tv-movie in onda ha come titolo La piramide di fango. Il cadavere di un uomo viene trovato in una condotta idrica in costruzione. Le prime ricerche di Montalbano rivelano che l’omicidio è legato ad un giro di malaffare. E coinvolge imprese edili della zona. Questa volta alle indagini condotte dal commissario di Vigata collabora la giornalista Lucia interpretata da Teresa Mannino. Accanto a Luca Zingaretti ci sono come sempre il suo braccio destro Mimì Augello e Fazio interpretati rispettivamente da Cesare Boccia e Peppino Mazzotta.

Subito dopo una puntata di Porta a porta. Bruno Vespa fa il punto sulla pandemia da covid con ospiti presenti in studio e in collegamento.

Su Rai 2 va in onda la sesta puntata del docu-reality Il collegio. I ragazzi stanno vivendo e studiando nel 1992. E poiché si tratta di un anno cruciale in cui morirono i due giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, gli studenti ne parlano con il professor Carnevale. Inoltre i giovani si ammutinano per preparare un colpo contro il preside Paolo Bosisio. Vogliono vendicare le espulsioni dei loro compagni.

Subito dopo una nuova puntata di Voice Anatomy con Pino Insegno.

Su Rai 3 torna Bianca Berlinguer con #cartabianca. Proseguono ancora le polemiche per l’esclusione dal talk-show dello scrittore Mauro Corona. Questa sera Bianca Berlinguer fa il punto sulla pandemia da covid nel nostro paese.E si chiede come è possibile uscire da una situazione che diventa sempre più complicata.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4 il talk show Fuori dal coro con Mario Giordano. Anche questa sera il conduttore e giornalista si occupa di provvedimenti messi in atto dal governo per fronteggiare l’epidemia da coronavirus. Molti gli ospiti in studio con cui si si parlerà anche di immigrazione.

Su Canale 5 la partita valida per la Champions League Atalanta Midtjylland. L’appuntamento è in prima serata sulla rete leader di Cologno Monzese. L’impegno casalingo per i bergamaschi è valido per la quinta giornata della fase a gironi della maggiore competizione Europea per Club. La trasferta di andata fu favorevole alla squadra perché in quella occasione gli italiani hanno prevalso per 4 a 0.

Italia 1 propone Le iene show con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. i due padroni di casa presentano la prima delle due puntate settimanali del programma. Le inchieste che si succederanno nel corso della puntata coinvolgono anche i tradizionali scherzi. Ma per la parte dedicata alla pandemia, ci sarà ancora un ritorno di Alessandro Politi all’ospedale di Padova. Nelle puntate precedenti è stato mostrato come i medici, infermieri e pazienti vivono questa tremenda seconda ondata dell’epidemia.

Su La7 alle 21.20 va in onda diMartedì con la conduzione di Giovanni Floris. Il giornalista affronta i temi di attualità politica legati alla pandemia. In studio ospiti e esperti. Si punta l’attenzione soprattutto sulle festività natalizie oramai alle porte e sulle regole da seguire in osservanza dei protocolli.

Su Real Rime al via la quinta stagione di Matrimonio a prima vista USA.

Stasera in tv martedì 1 dicembre 2020 film in onda

Su Rai 4 alle 21.20 è in onda il film Seven Sister con Naomi Rapace. Sette gemelle vengono cresciute segretamente dal nonno in una società che prevede soltanto figli unici. Tutto sembra procedere al meglio. Ma improvvisamente una di loro scompare.

Sul canale Nove il film Ultimatum alla terra. La pellicola del 2008 targata Stati Uniti ha come protagonista Keanu Reeves. La scienziata Ellen Benson un giorno incontra un alieno che dice di aver viaggiato a lungo per giungere sulla Terra e avvertire gli abitanti di una imminente catastrofe.

Iris canale 23 del digitale terrestre, propone il film western Sentieri selvaggi. Ancora un western ambientato in Texas nel 1868. La Guerra di Secessione è oramai conclusa da 3 anni. Un cow boy torna finalmente a casa, ma deve subito rimettersi in sella alla ricerca di una nipotina rapita da una tribù.

Su Rai Movie è prevista la pellicola romantica Il fidanzato di mia sorella datata Stati Uniti 2014. Nel cast Tomb Hogan e Pierce Brosnan. Richard è un professore affascinante di 60 anni che conosce Olivia di eta inferiore alla sua. Infatti ha 20 anni meno di lei e ne è molto attratto Peccato che sia la sorella maggiore della studentessa con cui ha una relazione.

I film sui canali satellitari Sky

Sky Cinema 1 canale 301 è previsto il film The Grey con Liam Neeson. L’aereo con cui sta viaggiando un gruppo di operatori precipita in una zona sperduta dell’Alaska. John e altri sopravvissuti devono lottare contro la rigidità del clima è un branco di lupi. sarà una guerra molto intensa per salvare la pelle e tornare a casa.

Su Sky Cinema Family canale 304 è previsto il film Il giorno più bello del mondo. E’ una produzione italiana del 2019 con la regia di Alessandro Siani che anche protagonista. Arturo impresario teatrale in difficoltà si occupa di Gioele e Rebecca, due bambini che sono stati da lui quasi ricevuti in eredità. Quando scopre che Gioele è dotato di superpoteri fa di tutto per proteggerlo.

Su Sky cinema Action canale 305 è previsto il film Ghost Rider del 2007. La produzione è statunitense e nel cast c’è Nicolas Cage insieme ad Eva Mendez. Dopo aver venduto l’anima al diavolo, il famoso motociclista Johnny Blaze si ritrova ad impersonale Ghost Rider un guerriero infernale eternamente avvolto dalle fiamme.