Sono stati assegnati i premi Diversity Media Awards 2020. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, ha come claim #staydifferented è anche chiamata Gli Oscar dell’Inclusione. Il fine è premiare prodotti mediali e personaggi che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante della diversità.

Euphoria ha vinto come Miglior Serie TV Straniera. Emma Marrone è Personaggio dell’Anno.

Diversity Media Awards 2020, Euphoria Miglior Serie TV Straniera

Euphoria miglior serie tv straniera è una serie televisiva statunitense creata da Sam Levinson per il network HBO. É basata sull’omonima miniserie israeliana, ideata da Ron Leshem, Daphna Levin e Tmira Yardeni,

Va in onda a partire dal 16 giugno 2019 negli Stati Uniti. Mentre in Italia è stata trasmessa su Sky Atlantic durante l’autunno del 2019. Immediatamente ha fatto parlare di sé sia per le tematiche portate in scena. Euphoria racconta le vicende di un gruppo di liceali alle prime armi con droghe, sesso, identità, traumi, amore e amicizia. E’ composta da una stagione composta da otto episodi con l’aggiunta di due speciali.