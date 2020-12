Stasera in tv 4 dicembre 2020. Torna Antonella Clerici con la seconda puntata di The Voice Senior che questa settimana si scontra con Il Grande Fratello Vip 5.Continua Titolo V su Rai 3 mentre Rete 4 propone Quarto grado. Ritornano Maurizio Crozza e Diego Bianchi.

Stasera in tv 4 dicembre 2020 programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il talent The Voice Senior. Antonella Clerici presenta la seconda puntata del talent dedicata alle cosiddette Blind Audition, le selezioni durante le quali Al Bano, sua figlia Jasmine Carrisi e gli altri tre giudici ascoltano ma non vedono le esibizioni degli aspiranti concorrenti che in questa edizione devono avere almeno 60 anni per partecipare.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Titolo V. Al centro del programma condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicarietti c’è anche stasera la crisi sanitaria, economica e sociale determinata dal coronavirus che ha portato alla luce tutti i nodi irrisolti del delicato, spesso conflittuale, rapporto tra il potere centrale e le Regioni nel nostro Paese.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Questa sera si raccontano i lavori di Tiepolo realizzati nel Palazzo Arcivescovile di Udine, a Palazzo Labia a Venezia e a Villa Valmarana a Vicenza. Segue poi il documentario di Simona Fasulo dedicato all’artista Leoncillo Leonardi.

Programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Prosegue il programma di approfondimento investigativo condotto da Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero. Stasera si torna, tra l’altro, sul caso di Alberto Genovese, l’imprenditore napoletano di 43 anni che si trova in carcere con l’accusa di violenza carnale su una ragazza di 18 anni.

Su Canale 5, alle 21.20, la nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. Il reality torna nella collocazione originaria di due puntate a settimana, il lunedì e il venerdì. Molte le nuove dinamiche con l’ingresso di nuovi personaggi.

Su Italia 1, alle 21.15, Freedom – Oltre il confine. Appuntamento conclusivo con il programma di Roberto Giacobbo. Anche stasera il conduttore ci porta a scoprire le meraviglie della natura e della storia. Al suo fianco l’avatar Robbo, una versione più giovane del conduttore che ha fatto il suo debutto nella quinta puntata, nel servizio dedicato alla Statua della Libertà.

Programmi La7, Tv8, Nove e Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Il programma ideato e condotto da Diego Bianchi, universalmente noto come “Zoro” è l’unico che affronta l’attualità a suon di musica. Merito di una band che sottolinea i vari momenti della trasmissione.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Alessandro Borghese incorona il Miglior ristorante di cucina ladina della Val Badia. In lizza come sempre quattro locali: Adlerkellerr, Il Rifugio La Marmotta, Tiò Plazores e Fana Ladina. Il bonus è riservato ai canederli.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Al centro della puntata i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati da Maurizio Crozza con i suoi pungenti monologhi. Tra le imitazioni ricorrenti di questa stagione quella del Governatore della Regione Veneto Luca Zaia.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. Benedetta Parodi dà il via alle finali. Per i pasticcieri è proprio giunto il momento di giocare il tutto per tutto. Chi riuscirà a conquistare il gusto di Clelia d’Onofrio, Ernst Knam, Damiano Carrara e Csaba dalla Zorza?

Stasera in tv 4 dicembre 2020 i film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Jonathan Dayton, La battaglia dei sessi, con Emma Stone, Steve Carell. Billie Jean King, tennista californiana e campionessa in carica, combatte per ottenere, a parità di mansioni, la stessa retribuzione dei colleghi. Ma le cose non saranno semplici.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2008, di Clint Eastwood, Gran Torino, con Clint Eastwood, Cory Hardrict. Walt Kowalski, veterano della guerra in Corea burbero e razzista, hac rapporti difficili con i suoi vicini orientali. L’incontro con un ragazzino e sua sorella lo renderà più tollerante.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, l’ultima puntata della fiction Romulus con Andrea Arcangeli. Stasera il finale della fiction che narra le origini epiche di Roma tra battaglie, riti e sovrannaturale. Le ultime scene sono state girate a Bellegra, piccolo comune della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Lulu Wang, The Farewell – Una bugia nuova, con Zhao Shuzhen, Awkwafina. Billi torna in Cina quando scopre che la nonna ha pochi mesi di vita. Per preservare la felicità della donna, la famiglia decide di organizzare un falso matrimonio.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Denis Villeneuve, Sicario, con Emily Blunt, Benicio Del Toro. L’agente dell’Fbi Kate Macer prende parte a una Task Force diretta da Matt Graver per catturare un narcotrafficante messicano. Le sue certezze verranno messe a dura prova.