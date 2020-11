La recensione di The Voice Senior passa innanzitutto attraverso il binomio terza età – potenza della voce. Questa è la prima sensazione avuta dinanzi alla prima puntata del programma dedicato agli aspiranti cantanti over 60, andata in onda venerdì 27 novembre su Rai 1 in prima serata.

The Voice Senior – recensione

Rai 1 ha volto accreditare The Voice Senior come il programma che dovrebbe gratificare la terza età, quella fascia più provata e colpita dalla pandemia Covid. Lo ha sottolineato Antonella Clerici ad inizio della prima puntata. Dimentichiamo immediatamente una tale premessa che, tra l’altro, ci è sembrata inopportuna. E non cadiamo nella trappola di considerare il programma una sorta di Villa Arzilla della canzone rallegrata dai giochetti spettacolari della giuria.

I quattro coach, Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio ed il team Carrisi formato da Al Bano e la figlia Jasmine, si sono distinti soprattutto per il susseguirsi di incursioni tra una esibizione e l’altra. Hanno cercato di unire gentilezza per i concorrenti non più giovanissimi e quindi particolarmente sensibili, ad una goliardia spesso troppo accentuata. Questo è uno dei difetti della trasmissione. Si vuole stemperare l’eventuale malinconia dell’amarcord, trappola mortale per uno show dedicato agli over 60, con ritmi veloci, battute, mini sketch affidati esclusivamente ai giurati, in particolare all’esuberanza tutta napoletana di Clementino e Gigi D’Alessio.

Il team Carrisi era sbilanciato dalla parte del cantante di Cellino. La figlia Jasmine è apparsa solo come una bella bambola da arredamento. La giuria, talvolta ha inquadrato la mano del padre che ha fermato quella della figlia prossima a pigiare sul pulsante ed a girare la poltrona. Con questo gesto ha comunicato il proprio dissenso e imposto la sua volontà. Un atteggiamento molto differente da quello tenuto dal team Facchinetti durante una delle edizioni di The Voice of Italy di cui The Voice senior è una sorta di spin off. Allora i due erano spesso in conflitto e il raggiungimento di un accordo, prima di esprimersi, era complicato. Ma tutto appariva più credibile.

Sotto questo aspetto The Voice Senior è apparso uno show imperfetto nel quale si è cercato di inserire quante più dinamiche possibili. Compresa l’esibizione di alcuni coach con i concorrenti.

Il ruolo di Antonella Clerici

Antonella Clerici si è ritagliata un ruolo defilato, forse troppo. Appare quasi sacrificata la sua esuberanza e la schiettezza di confrontarsi con il pubblico. Per non limitarsi ad interloquire soltanto con i concorrenti, fa delle osservazioni sui giudici che si voltano all’ascolto delle voci oppure mini commenti su quanto sta accadendo. Non ha tenuto conto di chi l’ha preceduta nelle sei edizioni di The Voice. Ed ha come voluto prendere le distanze da Simona Ventura conduttrice dell’ultima edizione del talent madre.

Un merito le va riconosciuto: aver cercato di valorizzare la terza età canterina, una realtà forse ancora poco nota. Ma certamente tutta da esplorare. Il nostro Paese si conferma popolo di Santi, Poeti, Navigatori e…Cantanti.