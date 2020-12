Drive my crazy 2 arriva su Motor Trend con la conduzione della giornalista sportiva Irene Saderini. La serie targata Red Bull Media House è dedicata alle due e quattro ruote. Il canale 59 del digitale terrestre la propone in prima tv assoluta da venerdì 4 dicembre alle 22:15. La prima edizione era andata in onda lo scorso novembre 2019.

Drive me crazy 2 su Motor Trend

Nella nuova stagione, Irene Saderini non si tirerà indietro di fronte a niente, cimentandosi con prove miste a dir poco adrenaliniche, affiancata da grandi protagonisti del mondo dei motori e dello sport. Si metterà alla prova con le specialità di ciascuno degli atleti. Ma, in alcuni casi, saranno proprio loro a dover abbandonare la propria comfort zone e affrontare sfide per loro inedite.

Drive me crazy è composto da sei puntate complessive ognuna della durata di un’ora.

E’ prodotto da Red Bull Media House per Discovery Italia. La serie è disponibile anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play) subito dopo la messa in onda. Motor Trend è visibile al Canale 59 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 418 e Tivùsat Canale 59.

La prima puntata

Nella prima puntata Irene Saderini si confronta con Tony Cairoli, leggenda del motocross, a bordo, entrambi per la prima volta, di un kart cross sul circuito Gino Trovò di Latina. Nella seconda parte, Irene è in compagnia di Dorothea Wierer, campionessa del mondo di biathlon, per una nuova sfida su kart cross lungo la suggestiva salita della Cronoscalata di Tandalò, in Sardegna.

I due episodi successivi hanno come protagonista Fabio Di Giannantonio, pilota di Moto2, con cui Irene prova il brivido di guidare una moto Honda CBR 1000 a oltre 200km/h sulla pista di Cremona.

Poi affronta una spettacolare sfida di moto da Trial sul Monte Barca, in Toscana.

Nella quarta tappa, Massimiliano Piffaretti, campione del mondo di wakeboard, protagonista di una challenge con una Lamborghini Huracàn EVO sulle rive del lago di Lugano. Poi è impegnato in un test al volante di una Lamborghini Super Trofeo sul circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, in provincia di Pavia.

Quinta challenge con Tony Arbolino, protagonista di Moto3, che sfida Irene in una mini gara di motocross al Pollaio Ranch di Milano.

L’ultima puntata, infine, è affidata a Marco Aurelio Fontana, campione di MTB CXO e bronzo alle Olimpiadi Londra 2012, che guiderà Irene lungo le vie impervie del Golfo Dianese in Liguria a bordo di una mountain bike.