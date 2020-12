Stasera in tv 5 dicembre 2020. Rai 1 ricorda Stefano D’Orazio il batterista dei Pooh con una serata speciale su Rai 1. Canale 5 propone l’album di Tu si que vales, il best off del talent che si è concluso la scorsa settimana. Ecco nei dettagli la programmazione delle reti pubbliche e private, del digitale terrestre e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 5 dicembre 2020 programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Ciao Stefano, amico per sempre. A un mese dall’addio a Stefano D’Orazio, rivediamo il concerto-evento del 2016 “L’ultima notte insieme”, nel quale Riccardo Fogli, Red Canzian, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e D’Orazio hanno cantato tutti i successi dei Pooh. La serata è arricchita da materiale inedito.

Su Raitre, alle 21.45, Edizione straordinaria. Un racconto emotivo dell’Italia e del mondo attraverso le edizioni straordinarie dei notiziari televisivi, dal 1954 ad oggi. Lo propone Walter Veltroni, che ha condotto un’accurata ricerca negli archivi Rai per ricreare le emozioni suscitate da eventi come gli attentati, le guerre e le sciagure naturali.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di teatro con Il visitatore. Alessandro Haber e Alessio Boni sono i protagonisti dello spettacolo di Eric-Emmanuel Schmitt che apre il ciclo “Trilogia dell’inquietudine”: nel 1938 Sigmund Freud riceve la visita di uno sconosciuto che intende dissertare dei massimi sistemi.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent L’album di Tù sì que vales. Una settimana dopo la proclamazione del vincitore della settima edizione, stasera rivediamo i momenti più emozionanti e divertenti. Ma non ritroviamo soltanto i talenti: spazio anche ai buffi componenti della Scuderia Scotti, cioè i concorrenti dal talento discutile scelti da Gerry Scotti.

Programmi Nove, Real Time

Su Nove, alle 21.25, Emanuela Orlandi – Il caso è aperto. Speciale dedicato ad Emanuela Orlandi, la quindicenne residente in Vaticano. Emanuela Orlandi scomparsa a Roma il 22 giugno 1983. Da allora si sono seguite molte piste, ma nessuna ha portato ad una soluzione.

Su Real Time, alle 21.35, il docu-reality Vite al limite. Le protagoniste della puntata sono le gemelle Brandi e Kandi Dreier di Vancouver (Canada). Dopo un’infanzia traumatica, durante la quale vedevano nel cibo l’unica salvezza, ora devono perdere peso per non rischiare la vita.

Stasera in tv 5 dicembre 2020 film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 1994, di Oliver Stone, Assassini nati – Natural born killers, con Woody Harrelson. Due giovani uccidono senza ragione 53 persone prima di finire in carcere. Il cinico reporter televisivo Wayne Gale, alla ricerca di uno scoop, finisce con il favorire l’evasione dei due.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1993, di Nora Ephron, Insonnia d’amore, con Meg Ryan, Tom Hanks. Un bambino telefona in diretta a un programma radiofonico per raccontare che suo padre, vedovo da poco, non riesce a riprendersi. All’ascolto c’è la giornalista Annie.

Su Rete 4, alle 21.20, il film drammatico del 2000, di Brett Ratner, The Family Man, con Nicolas Cage. New York. Jack Campbell (Nicolas Cage) è un ricco uomo d’affari di Manhattan. La notte di Natale, chissà come, si risveglia nel New Jersey, in una nuova casa, accanto a Katie (Téa Leoni), la fidanzata lasciata tanti anni prima. Jack scopre di avere anche una bambina e un nuovo lavoro: la vendita di copertoni.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2015, di Pete Docter, Ronnie del Carmen, Inside Out. Gioia, Tristezza, Paura, Disgusto e Rabbia sono gli elementi che governano la consolle emozionale nella testa dell’undicenne Riley. I problemi iniziano quando la piccola deve affrontare le prime delusioni: la sua famiglia deve trasferirsi dal Minnesota a San Francisco a causa del lavoro del padre.

Su La7, alle 21.15, il film di spionaggio del 2002, di P. Alden Robinson, Al vertice della tensione, con Ben Affleck. Jack, geniale analista della Cia, cerca di sventare un attacco terroristico. Un gruppo neonazista, infatti, è pronto a far esplodere un ordigno nucleare in uno stadio.

Film 20 Mediaset, Iris, Paramount

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Keanu Reeves, Man Of Tai Chi, con Keanu Reeves, Karen Mok. Il giovane “Tiger” Chen Lin-Hu viene coinvolto da un uomo senza scrupoli in un torneo di arti marziali ai limiti della legalità. L’obiettivo è quello di trasformarlo in un killer.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1997 di Gary Fleder, Il collezionista, con Morgan Freeman, Ashley Judd. Il detective Alex Cross indaga su un serial killer che ha rapito numerose ragazze, tra cui la nipote del poliziotto. Lo affianca Kate MacTiernan, una dottoressa scampata al maniaco.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 1989, di Martin Ritt, Lettere d’amore, con Robert De Niro, Jane Fonda. Stanley, cuoco in una mensa, viene licenziato perché analfabeta. Iris, una vedova con due figli, lo conforta insegnandogli a leggere e scrivere. Nascerà un tenero amore.

Film Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Fausto Brizzi, Se mi vuoi bene, con Claudio Bisio, Lorena Cacciatore. Dopo un tentativo di suicidio, Diego, avvocato depresso, conosce Massimiliano. L’uomo gli suggerisce, così, la soluzione ai suoi problemi psicologici: fare del bene a tutti i suoi cari.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1983, di Sergio Leone, C’era una volta in America, con Robert De Niro. New York, Anni ’20: Noodles e Max, amici d’infanzia, diventano boss della malavita. La loro amicizia sarà messa a dura prova dall’amore di uno di loro per Deborah.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 1996, di Jan De Bont, Twister, con Bill Paxton, Helen Hunt, Lois Smith. Jo e l’ex marito Bill, meteorologi, danno la caccia a uno sciame di tornado che minaccia l’Oklahoma. Vogliono studiarne la struttura interna con una macchina di loro invenzione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1990, di Michael Cimino, Ore disperate, con Mickey Rourke, Mimi Rogers. Un criminale condannato all’ergastolo riesce a fuggire dal tribunale con la complicità del suo avvocato. Si nasconderà presso una famiglia, tenendola sotto sequestro.