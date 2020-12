Nuova puntata di Melaverde, oggi domenica 6 dicembre 2020. Ellen Hidding e Vincenzo Venuto vanno alla ricerca delle eccellenze agro alimentari e gastronomiche nel nostro paese. Dopo l’appuntamento di sette giorni fa, ecco i luoghi dove si trovano oggi.

Avete presente quanti oggetti, quante idee curiose ogni anno troviamo nelle vetrine o comunque in commercio nei mesi che precedono il Natale? Ma avete mai pensato a quanti artigiani, artist,i uomini e donne si sono impegnati per realizzarli?

Domenica Melaverde fa compiere ai telespettatori un viaggio diverso dal solito. Li conduce a conoscere alcuni tra gli artigiani e gli artisti che rendono colorato, allegro e sempre diverso il nostro Natale. Per questo si arriva a Bussolengo in provincia di Verona.