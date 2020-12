Domenica in torna con la puntata del 6 dicembre e altri ospiti in presenza e in collegamento.

Siamo alla tredicesima puntata del contenitore festivo di Rai 1 in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Alla conduzione Mara Venier che propone un appuntamento all’insegna dell’intrattenimento con uno spazio dedicato settimanalmente, all’informazione sull’evoluzione della pandemia Covid 19.

Domenica in ospiti 6 dicembre con De Sica e Boldi

La puntata si apre con un incontro speciale. Mara Venier ospita una delle coppie più note del cinema italiano Christian De Sica e Massimo Boldi.

I due attori che sono stati a lungo separati. Poi si sono riconciliati. Oggi si raccontano tra carriera e vita privata a tutto campo. L’occasione è la presentazione del nuovo film di Natale ‘In Vacanza su Marte’ che si avvale della regia di Neri Parenti. A causa della chiusura delle sale cinematografiche l pellicola è visibile quest’anno solo sulle piattaforme on-line. La pandemia da Coronavirus sta influenzando negativamente, purtroppo, le produzioni e la fruizioni dei prodotti destinati al grande schermo.

La morte di Diego Armando Maradona

Mara Venier torna ad occuparsi della tragica scomparsa di Diego Armando Maradona.

Ci sono, infatti, a parlare del grande calciatore, il fratello Hugo Maradona e sua moglie Paola in collegamento da Napoli.

In questo spazio continuano ad intervenire anche Christian De Sica e Massimo Boldi che raccontano alcuni aneddoti sul ‘Pibe de oro’.

Intervengono anche Giampiero Galeazzi, Gigi d’Alessio, Ciro Ferrara e ad altri ospiti in collegamento. Vengono raccontati episodi anche inediti e mai raccontati.

Patty Pravo e Vittoria Schisano ospiti di Domenica in 6 dicembre

Patty Pravo, è l’ospite musicale e si esibisce nel noto brano ‘E dimmi che non vuoi morire’. Successivamente prsenta il libro che la ritrae in splendide pose d’autore dal titolo ‘Minaccia Bionda’.

La storia di questa settimana ha come protagonista Vittoria Schisano, semi-finalista a ‘Ballando con le stelle’ in coppia con Marco De Angelis.Una maniera di occuparsi ancora del noto dance show di successo di Rai 1.

Lo spazio dedicato all’informazione

Lo spazio dedicato all’informazione medico-scientifica torna anche questa domenica. In studio il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri e il giornalista Massimo Gramellini, autore del romanzo ‘C’era una volta adesso’. Ancora una promozione.

L’ultima promozione, questa volta televisiva riguarda lo Zecchino D’Oro.

Carlo Conti e Mara Venier ricordano che l’appuntamento con la 63°edizione della manifestazione è rimandata a maggio 2021.

La regia è di Flavia Unfer. Domenica in è fruibile anche su RaiPlay.