Ha per titolo Ci vediamo in Tribunale la docu serie, in replica, che Rai Fiction presenta a partire dal prossimo lunedì 13 dicembre nella fascia del day time mattutino della seconda rete. Le prime tre puntate vanno in onda, oltre domenica, lunedì e martedì, sempre nella medesima fascia oraria. Molto singolare questa scelta di Ludovico di Meo responsabile della seconda rete. Infatti ha scelto di mandare in onda un programma all’insegna di liti, controversie, baruffe sia tra familiari che tra amici e colleghi in pieno periodo natalizio. Ovvero quando tutto si ferma e la melassa buonista si abbatte sul pubblico televisivo.

Ci Vediamo In Tribunale regia, produzione e sinossi generale

La regia è di Giacomo Frignani. Il programma è scritto da Coralla Ciccolini e Filippo Gentili. Consulente legale: Simone Buffardi De Curtis. Prodotto da Stand By Me In collaborazione con Rai Fiction

Ci vediamo in Tribunale prende in considerazione aspetti della vita familiare e non. Ad esempio si sofferma su liti tra vicini, veleni familiari, tensioni tra colleghi. Segreti, bugie, piccole ripicche e grandi vendette. Quando tra due persone che non sono in buoni rapporti, il lieto fine è un obiettivo impossibile da raggiungere, non resta che una frase da dire: Ci vediamo in tribunale. Ed è questo il titolo del format originale Stand By Me prodotto insieme a Rai Fiction.

In ogni puntata due protagonisti, due punti di vista diversi e altrettanti supporter delle parti in lite, si confrontano svelando debolezze, leggerezze, paure e aspirazioni. “Ci vediamo in tribunale” ricostruisce le vicende che si nascondono dietro le cause civili mettendo in evidenza indizi e retroscena.

Al termine di ogni puntata, arriva la sentenza della legge che mette un punto definitivo alla vicenda. A commentare il contenzioso delle due parti in causa, c’è l’avvocato Simone Buffardi De Curtis, presenza fissa in ogni puntata, che ha il compito di spiegare le implicazioni legali delle azioni compiute dai protagonisti e di chiarire la sentenza del giudice in modo comprensibile al grande pubblico.

La programmazione

Ecco la programmazione delle prime puntate di Ci vediamo in Tribunale

Domenica 13 dicembre 2020

Educazione sentimentale femminile

Tutto su mio padre

Lunedì 14 dicembre 2020

La Ricerca della verità

Fuori dal nido

Martedì 15 dicembre 2020

Il passato ritorna

Commedia amara