Stasera in tv 8 dicembre 2020. Su Italia 1 torna Le Iene Show. Rai 2 trasmette il docu -reality Il Collegio, mentre su Canale 5 va in onda la sfida di Champions League tra Barcellona e Juventus. Molti i film, tra cui La settima Musa, su Rai 4. Ecco nei dettagli la programmazione completa per le reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 8 dicembre 2020 tutti i programmi in onda: programmi Rai

Su Rai 1, alle 21.25, va in onda il Tv movie della serie Il Commissario Montalbano, intitolato Il gioco degli specchi. In questa puntata, una bomba scoppia davanti alla porta di un magazzino. Inizialmente le indagini vertono su una minaccia per pizzo non pagato, ma il Commissario Montalbano la pensa diversamente. Intuisce che il destinatario dell’avvertimento potrebbe essere qualcuno che vive nel caseggiato attiguo al magazzino.

Su Rai 2, alle 21.20, la settima puntata de Il Collegio. Nello scorso episodio del docureality, il Professore Maggi ha espulso per avergli mancato di rispetto Andreini e Gambone. In questa puntata, i ragazzi devono affrontare le prove fisiche dei Giochi della Gioventù, ma molti non sono preparati.

Su Rai 3, alle 21.20, torna il programma di cronaca, politica ed attualità #cartabianca. Nella scorsa puntata, andata in onda il 1 dicembre 2020, tra gli ospiti erano presenti Matteo Salvini, segretario della Lega e Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute. La trasmissione è condotta da Bianca Berlinguer.

I film in onda su Rai 4 e Rai 5:

Stasera in tv 8 dicembre 2020. Su Rai 4, alle 21.20, il film horror La settima musa. Samuel Solomon è un professore con un incubo ricorrente di una donna assassinata. Dopo aver scoperto che l’omicidio è avvenuto realmente, incontra Rachel, la quale gli confida di avere gli stessi suoi sogni che la perseguitano. Per uscirne, devono affrontare le Muse. Diretto da Jaume Balagueró. La pellicola è stata distribuita in Spagna nel novembre 2017, ma è arrivata in Italia solamente ad agosto 2018.

Su Rai 5, alle 21.18, il film comico/drammatico Captain Fantastic. Ben Cash è un uomo che ha deciso, assieme alla sua famiglia, di vivere in una foresta isolata nel Nord degli Stati Uniti. Vuole evitare che i propri figli vengano a contatto con le nuove tecnologie e soprattutto con la civiltà moderna. Un tragico evento sconvolge però la loro quotidianità. Per questa interpretazione, Mortensen ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar 2016 come miglior attore protagonista, msenza però ottenere il riconoscimento.

Stasera in tv 8 dicembre 2020: programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, il programma Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano. Alcuni temi della puntata sono: le restrizioni anti-Covid che penalizzano fortemente le attività commerciali, l’impreparazione nella gestione di farmaci, siringhe e mascherine a livello nazionale, l’assenza di vaccini antinfluenzali in Puglia. Inoltre, un approfondimento sul record negativo di natalità in Italia. Ospiti della serata Carlo Cottarelli e Vittorio Feltri.

Su Canale 5, alle 21.20, la sfida di Champions League Barcellona Vs Juventus. Ultima partita del girone di qualificazione. La squadra di Andrea Pirlo ha già ottenuto l’accesso agli ottavi di finale della competizione. In questa partita si decidono definitivamente la prima e seconda posizione del girone. Intanto, Dinamo Kiev e Ferencvaros si giocano il terzo posto per accedere all’Europa League.

Su Italia 1, alle 21.18, Le Iene Show. Tornano le irriverenti inchieste ed i servizi giornalistici delle Iene. Tra gli argomenti della scorsa puntata, il gruppo di giornalisti ha svelato alcuni segreti ed inquietanti retroscena sulla vicenda di Silvia Romano. É stata raccontata inoltre la storia di Carlo rinchiuso in ospizio contro la sua volontà.

Programmi su La7, Tv8, Nove

Stasera in tv 8 dicembre 2020. Su La7, alle 21.15, il talk show DiMartedi’, condotto da Giovanni Floris. Appuntamento settimanale con la trasmissione di cultura, politica ed attualità. Grandi ospiti accompagnati dalla satira del comico Gene Gnocchi.

Su Tv8, alle 21.30, il film di genere sentimentale Un Natale con amore. Una donna accetta con riluttanza la proposta di matrimonio del fidanzato. L’incontro con il proprietario di una locanda sconvolge però i suoi piani, cambiandole la vita. Diretto da Paul Ziller.

Su Nove, alle 21.25, la pellicola di genere thriller Breakdown – La Trappola. Durante un viaggio per trasferirsi dal Massachusetts alla California, una coppia viene aggredita da un gruppo di criminali. Questi rapiscono la donna e chiedono un lauto riscatto al compagno per liberarla.

Su Real Time, alle 21.20, due episodi del reality Matrimonio a prima vista USA, intitolate Preparativi e Matrimonio. Sei single si sposano con persone mai incontrate prima, avendo la possibilità di decidere se accettare o rifiutare all’altare il compagno. In questa puntata, i partecipanti hanno solamente 2 settimane per prepararsi all’evento. Ashley va alla ricerca dell’abito nuziale perfetto.

Stasera in tv 8 dicembre 2020, film Rai Movie, 20 Mediaset e Iris

Su Rai Movie, alle 21.10, la commedia Appuntamento al parco. Donald Horner è un vagabondo anticonformista che vive da diciassette anni in un parco pubblico di Londra. L’incontro con un’anziana vedova americana gli cambia la vita. Il film è basato sulla storia vera di Harry Halloween, un uomo che dopo essere stato sfrattato occupò un’area all’interno del parco di Hampstead Heath dove ha vissuto per circa 30 anni.

Su 20 Mediaset, alle 21.04, il film di genere azione/fantascientifico Divergent. Ambientato in un imprecisato futuro post apocalittico in cui la popolazione è suddivisa in fazioni in base alla propria personalità. Una ragazza risulta essere adatta a più di una categoria: per questo motivo, secondo le leggi, deve essere eliminata. Un’amica la aiuta ad evitare la morte nascondendo il risultato del test e le consiglia quindi di tenerlo segreto. Basato sull’omonimo romanzo di Veronica Roth.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1973 La stella di latta. Uno sceriffo federale degli Stati Uniti scopre che i suoi due figli, che ha trascurato per lungo tempo per dedicarsi al suo lavoro, sono implicati in un caso di rapina in banca. Non sono però gli unici colpevoli: collaborano, infatti, con dei fuorilegge. Mentre si recano all’appuntamento fissato per consegnare la refurtiva, il padre insegue i veri criminali. Una volta giunti sul luogo dell’incontro, i giovani vengono assaliti e quasi uccisi, ma sono salvati dal padre. Con John Wayne e George Kennedy.

Stasera in tv 8 dicembre 2020, tutti i programmi in onda: I film su Sky Cinema

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film francese di genere avventura Ailo – Un’avventura tra i ghiacci. Ambientato in Lapponia. Ailo è un cucciolo di renna che deve imparare a sopravvivere alle ostili condizioni climatiche della Finlandia del nord. Dopo aver superato le perciolose sfide della natura, da fragile e vulnerabile diventa una resistente e forte renna adulta.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film comico/drammatico Questione di tempo. Tim Lake é un ragazzo di 21 anni che apprende dal padre che gli uomini della famiglia sono in grado di tornare indietro nel tempo. Decide così di sfruttare questa abilità per modificare alcuni eventi del suo passato. Scritto e diretto da Richard Curtis.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione Con Air. Un criminale dirotta un aereo che trasporta dei carcerati. Uno dei detenuti collabora con la polizia per fermarlo. Il film é stato nominato a due Premi Oscar nel 1998 per il miglior comparto sonoro e la migliore canzone, senza però vincere in nessuna categoria. Con Nicolas Cage e John Malkovich.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, Buried – Sepolto. Pellicola di genere thriller. Ryan Reynolds interpreta Paul Conroy, un camionista che si risveglia improvvisamente all’interno di una bara dopo essere stato sepolto vivo. Ha con sè solamente di una matita, di un accendino e di un cellulare. Deve cercare di fuggire, ma i terroristi iracheni che lo hanno rinchiuso chiedono un riscatto.