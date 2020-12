Nuovo appuntamento con Non è L’Arena domenica 13 dicembre. Massimo Giletti conduce, in diretta, il talk show in onda su La7 a partire dalle 20.30.

Non è L’Arena 13 dicembre emergenza sanitaria

Giletti e la sua squadra tornano ad occuparsi dell’emergenza sanitaria e della pandemia che imperversa senza tregua. In particolare il giornalista riprende il discorso interrotto la scorsa settimana, sul giallo del piano pandemico. Il fine è far luce sulle sue ombre e soprattutto cercare di rispondere ad una domanda fondamentale.

E’ la seguente: l’Italia era preparata ad affrontare una tale emergenza? Inoltre: che ruolo ha giocato l’Oms in questa vicenda? Su tutto ciò indaga la Procura di Bergamo alla quale chiedono trasparenza e verità soprattutto i familiari delle vittime nella bergamasca. Se ne parla con Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Bruno Vespa e Maria Rita Gismondo, Consuelo Locati e Floriana Bulfon.

Caso Benotti

Continua l’inchiesta sul caso Benotti. Una vicenda che, inizialmente parte da un affitto non pagato da parte di un uomo potente, ex giornalista e consulente di vari ministri.

Il protagonista è poi finito al centro di un’indagine sull’affaire mascherine. Un appalto superiore al miliardo di euro e una miriade di società a lui collegate. Di un tale scottante argomento Giletti ne discute con Alessandro Cecchi Paone e Tommaso Cerno.

Emergenza Covid in Campania e in Sicilia

Tra i temi centrali della puntata l’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid in Campania e sui costi dell’ospedale modulare del Ruggi di Salerno. Immagini e filmati che sono commentati in diretta da Tommaso Cerno, Luigi De Magistris e Luigi Greco.

Le telecamere di Non è l’Arena si spostano poi in Sicilia dove, come già raccontato in precedenza, i numeri delle terapie intensive sembrano non tornare. Molti i punti da chiarire. Giletti se ne occupa in studio con Ruggero Razza, assessore alla salute della Regione Sicilia.

Altre rivelazioni sul caso Genovese

Novità importanti sul caso Genovese: le violenze di Milano ed Ibiza non sembrano essere le uniche. Spuntano altre testimonianze.

In studio il racconto esclusivo di una giovane fotomodella che conosce bene quel mondo.

In collegamento da Bali Daniele Leali, dj e imprenditore amico di Alberto Genovese, che da ieri risulta indagato dalla Procura milanese per detenzione di droga ai fini di spaccio. In studio Nunzia De Girolamo, Luca Telese e Annamaria Bernardini De Pace.