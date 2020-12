La giuria di Miss Italia 2020 è stata resa nota. Il Presidente è Paolo Conticini. L’attore è reduce dal secondo posto ottenuto a Ballando con le stelle e adesso si cimenta in una nuova avventura. L’appuntamento per l’incoronazione della nuova reginetta italiana è fissata per lunedì 14 dicembre.

Miss Italia 2020 la giuria e il concorso a Roma

Per la prima volta in 80 anni, Roma elegge Miss Italia in un’edizione completamente diversa rispetto al passato. In un periodo insolito e con l’emergenza Covid ancora in pieno, la Miss Italia 2020 viene proposta sotto forma di un casting anziché nella formula classica dello show.

Rispettando la situazione di emergenza sanitaria, la patron Patrizia Mirigliani rinuncia alla sfilata in passerella delle 23 miss finaliste, rappresentanti tutte le regioni, che indosseranno abiti appropriati all’evento.

La selezione, centrata sul colloquio delle Miss con la giuria, è presentata da Alessandro Greco. E’ un segno di continuità dopo la conduzione di un anno fa su Raiuno. Greco è affiancato da Margherita Praticò, presentatrice delle selezioni di Miss Italia nel Lazio.

Greco interpreta la sua presenza come un atto di amicizia e di solidarietà con Miss Italia che, nonostante tutto, non si è fermata.

Il casting, con il patrocinio della Regione Lazio, è in programma, nello Spazio Rossellini Polo culturale Multidisciplinare Regionale, mentre il Quartier generale della manifestazione ha sede nello “Splendide Royal Hotel”.

Il titolo sarà assegnato per la prima volta dopo 40 anni senza le immagini televisive, ma ricorrendo ai social, tramite streaming.

La reginetta si elegge in streaming

Lunedì 14 Dicembre, a partire dalle ore 16.00, le fasi finali di Miss Italia 2020 sono trasmesse in streaming sui canali digitali del concorso: sito web, Facebook, Youtube. In particolare, su Facebook, la diretta è duplicata da diversi partner che effettueranno un cross-posting.

L’elezione della nuova reginetta di bellezza è prevista alle 17,15.

Tra gli altri sarà presente Giovanna Abate, famosa influencer, che affianca il team social di Miss Italia come ospite speciale. Tramite il proprio canale Instagram @abate_gio, farà uno storytelling di quanto avverrà durante l’evento, composto da stories, reel e post.

Ecco i relativi indirizzi:

http://www.missitalia.it/

https://www.facebook.com/missitalia/

https://www.youtube.com/user/missitalia

La giuria

La giuria sceglierà Miss Italia 2020, selezionando, tra le 23 candidate, le prime tre della classifica. Per la prima volta dopo oltre 30 anni non si ricorre al Televoto in alcuna fase del casting.

Ecco i nomi dei giurati:

Paolo Conticini, attore; presidente

Roberta Bruzzone, Psicologa Forense e Criminologa

Manila Nazzaro, Miss Italia 1999

Akash Kumar, modello

Tiziana Luxardo, fotografa

Raoul D’Alessio, medico specialista in Ortodonzia, studioso di riabilitazione estetica.

Maddalena Cialdella, psicoterapeuta

Ecco come l’attore Paolo Conticini ha commentato il suo ruolo e l’importanza di eleggere Miss Italia anche nel 2020.

“Miss Italia 2020 dovrebbe essere una ragazza semplice, educata, simpatica, con un bel sorriso. La sua gentilezza ci permetterà di dimenticare il buio da cui cerchiamo di uscire e ci incoraggerà ad avviarci verso giornate diverse e migliori. Per me è un onore partecipare ad un’edizione così particolare del concorso, che non si è rassegnato e non si è fermato nonostante il clima che stiamo vivendo. Sono orgoglioso di questo ruolo che in passato è stato affidato a grandi attori. Ricordo Alberto Sordi come presidente: basterebbe questo nome. Ho il rammarico di non averlo conosciuto personalmente”.