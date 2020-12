Stasera in tv 15 dicembre 2020. Una serata che propone ancora le repliche de Il Commissario Montalbano. Si conclude Il Collegio su Rai 2. E tornano diMartedì e #cartabianca. Fuori dal coro è in pausa natalizia e riprende il 12 gennaio 2021. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 15 dicembre 2020 programmi Rai

Rai 1 propone la replica di Una voce di notte tv-movie della serie Il commissario Montalbano. E’ il giorno del suo compleanno. E, prima di essere accolto in commissariato per gli auguri di Augello, Fazio e Catarella, il commissario arresta un pirata della strada. Quando scopre che si tratta di Giovanni Strangio il figlio Soverato, presidente della provincia di Montelupo, Montalbano comprende di essere inciampato in un grave problema. Quello stesso giorno un certo Guido Nicotra denuncia un furto avvenuto nel supermercato di cui è direttore. Anche in questo caso il poliziotto comprende che la faccenda non sarà di facile soluzione. Il locale infatti in cui è avvenuto il furto, è sotto il controllo della famiglia mafiosa dei Cuffaro.

Subito dopo una puntata di Porta a porta con Bruno Vespa che si occupa di attualità e dell’emergenza ed in vista delle festività natalizie.

Rai 2 propone l’ultima puntata del reality Il collegio. L’anno scolastico si chiude per gli studenti che sono stati ospiti del Collegio Regina Margherita di Anagni. Per 8 settimane hanno vissuto nel 1992 l’anno in cui furono uccisi i giudici Falcone e Borsellino.

Siamo in una epoca in cui i telefonini cellulari cominciamo timidamente ad affacciarsi. Vedremo per stasera chi tra i ragazzi riuscirà a ottenere il diploma di terza media.

Subito dopo arriva una nuova puntata di Voice Anatomy, le voci del cinema. Pino Insegno conduce l’ultimo appuntamento del programma che ha ospitato le voci più interessanti del nostro cinema. Insegno ha intervistato colleghi e insegna alcuni trucchi del doppiaggio.

Su Rai3 dopo la consueta puntata della soap opera napoletana Un posto al sole, va in onda la quindicesima puntata di #cartabianca. Conduce Bianca Berlinguer. La padrona di casa si occupa della emergenza covid e di quanto costa alla economia italiana la situazione di emergenza che stiamo vivendo.

Su Rai 4 il film di azione SWAT, Squadra speciale anticrimine. La produzione è statunitense e nel cast c’è Colin Farrell.

Su Rai 5 alle 21:15 il film drammatico Moonlight tre Storie di una vita.

Programmi Mediaset, La7

Canale 5 questa sera il film dal titolo Acquaman. Si tratta di una pellicola fantastica datata 2018. La produzione è tra Australia e Stati Uniti. Arthur, noto con il soprannome di Acquaman è il figlio di un uomo e della regina di Atlantide. ED è l’unico in grado di fermare il fratellastro intenzionato ad attaccare il mondo terrestre per riportare il regno di Atlantide all’antico splendore.

Su Rete 4 il film Ufficiale gentiluomo interpretato da Richard Gere e Debra Winger. Zack Mayo figlio di un padre ubriacone, vuole riscattarsi iscrivendosi ad un’accademia militare che prepara i piloti per la Marina. Il corso è durissimo e tra l’altro deve imparare a convivere con un Sergente dei modi brutali e del carattere di ferro.

Su Italia 1 va in onda il film CSI Scena del crimine. E, successivamente, la diciannovesima puntata de Le Iene Show. La conduzione è di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa’s Band.

Su La7 nuova puntata del talk diMartedì con Giovanni Floris. Il giornalista riflette temi di attualità e di politica nella situazione attuale. Ma ci sono ogni settimana i sondaggi realizzati da Ipsos Italia e commentati in studio dall’amministratore delegato Nando Pagnoncelli.

Tv8, Iris, Nove, Rai Movie

Su Tv8 va in onda il film Natale fuori città con Alexandra Breckenridge.

La pellicola racconta la vicenda di una manager di successo che dopo una delusione d’amore, lascia la grande metropoli per rifugiarsi in una piccola cittadina del Vermont. Cerca di rilanciare una libreria locale e soprattutto conosce il giovane proprietario Andrew del quale subito si innamora.

Sul Nove il film del titolo La fredda luce del giorno. La produzione tra Stati Uniti e Spagna racconta una vacanza di un uomo che va in crisi quando alcuni criminali rapiscono i suoi familiari. Per cercare di salvarli però costretto a scavare nel passato del padre.

Su Iris va in onda il film E’ una sporca faccenda Tenente Parker. La pellicola è una memorabile interpretazione di John Wayne. Un agente viene ucciso da alcuni trafficanti di droga. Per vendicarlo il tenente Parker, uomo dai metodi abbastanza sbrigativi, si dimette e inizia delle indagini personali.

Su Rai Movie va in onda il film Il professor Cenerentolo di e con Leonardo Pieraccioni. Per evitare il fallimento della ditta, Umberto tenta un colpo in banca. Viene però arrestato. Una sera durante un dibattito aperto al pubblico conosce una giovane di cui si innamora.

Su Real Time va in onda Matrimonio a prima vista USA. La luna di miele tra i protagonisti continua con difficoltà evidenti.

Stasera in tv 15 dicembre 2020 Film in onda su Sky

Su Sky Cinema 1 va in onda questa sera il film dal titolo Attacco al potere. Un gruppo di estremisti attacca la Casa Bianca prendendo in ostaggio il presidente e tutto il suo staff. L’ex agente dei servizi segreti Mike è l’unico che può salvare il presidente e il paese.

Su Sky Cinema Action canale 305 della piattaforma satellitare va in onda il film L’immortale con Marco D’amore. La vicenda racconta la storia di Ciro Di Marzio che sopravvissuto ai colpi di pistola di Genny Savastano è costretto a lasciare Napoli. Ma gli viene affidato un particolare incarico. Ricordiamo che Ciro Di Marzio era uno dei protagonisti della serie Gomorra.