Questa sera, 14 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 torna in diretta una nuova puntata del GF Vip 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua quinta edizione in versione vip. Nella Casa al momento sono rimasti: Adua Del Vesco, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta, Giulia Salemi, Giacomo Urtis, Cristiano Malgioglio, Samantha De Grenet, Sonia Lorenzin.

GF Vip 5 puntata 14 dicembre, confronto Tommaso Zorzi – Sonia Lorenzin

Inizia il programma. Elisabetta Gregoraci è pronta a tornare nella casa per confrontarsi con Pierpaolo. Dopo l’uscita di Elisabetta, Pretelli ha preso le distanze da lei ed ha cambiato atteggiamento nei confronti dei suoi coinquilini. Nel corso della puntata di venerdì la Gregoraci è sembrata molto risentita e delusa, è arrivata a definirlo “un uomo con molte debolezze”, ed i due hanno discusso “a distanza”.

Stasera Pierpaolo si dice ferito dalle parole usate da Elisabetta e la accusa di poca chiarezza. Stefania insinua invece che Pretelli abbia “usato” la notorietà della Gregoraci per emergere nel reality. Cristiano difende la “genuinità” del ragazzo ed afferma che non aveva bisogno di utilizzare espedienti per farsi notare dal pubblico.

Elisabetta e Pierpaolo hanno modo di parlarsi faccia a faccia. Il confronto è meno duro del previsto, si smussano gli angoli, i toni sono concilianti. “Non c’è bisogno di parlarci in una maniera che non ci si addice, non è bello” – dice la Gregoraci.

Arriva Cristiano, che sente a sua volta il bisogno di confrontarsi con Elisabetta. Stavolta il faccia a faccia è decisamente più duro. “Mi devi lasciar parlare. Mi hai fatto molto arrabbiare l’altra volta, sono stato molto male.