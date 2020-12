Stasera in tv 18 dicembre 2020. Torna The Voice Senior con la penultima puntata. L’ultima è in onda domenica. Chiuso, la scorsa settimana Fratelli di Crozza, resistono ancora Quarto grado e Propaganda live. Ecco nei dettagli la programmazione completa.

Stasera in tv 18 dicembre 2020 programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il talent The Voice Senior. Terminata la fase delle audizioni, la gara condotta da Antonella Clerici passa direttamente alla semifinale, il cosiddetto Knock Out: stasera i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino, Al Bano e Jasmine Carrisi scelgono gli otto talenti che si sfideranno nella finalissima, in programma domenica 20 dicembre.

Su Raidue, alle 21.20, Il futuro del cibo. Quale sarà il futuro del cibo? Come produrremo nutrimento per l’intera popolazione mondiale? Il documentario propone un viaggio alla scoperta dell’importanza del cibo nell’evoluzione umana. Ci accompagna in questo viaggio lo chef Antonello Colonna. Interviene Sara Roversi, fondatrice del Future Food Institute.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Titolo V. Fedele al suo nome (il Titolo V della nostra Costituzione si occupa dei governi locali), il talk condotto da Roberto Vicarietti e Francesca Romana Elisei va in onda ogni venerdì da due studi (uno al Nord, a Milano; l’altro al Sud, a Napoli) allo scopo di leggere e raccontare la realtà fuori della centralità romana.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Nell’ultima puntata dedicata a Giovan Battista Tiepolo si traccia un racconto privato dell’artista, cercando nell’intimità dell’arte fatta per sé stesso, complessa e tormentata. Segue il documentario “Degas, il corpo nudo”.

Programmi Mediaset, La7, Nove e Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Ultima prima serata del venerdì per il reality condotto da Alfonso Signorini con Antonella Elia e Pupo come opinionisti. Lo show andrà avanti fino al 15 febbraio nella tradizionale collocazione del lunedì sera. Tra gli ultimi entrati nella Casa, Cristiano Malgioglio, Cecilia Caprotti e Samantha De Grenet.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom –Oltre il confine. Appuntamento conclusivo con il programma di Roberto Giacobbo, che riprenderà già a gennaio dopo le feste di Natale e non a febbraio come programmato inizialmente. Con Giacobbo c’è sempre l’avatar Robbo, una versione più giovane del conduttore. Buoni gli ascolti del programma con uno share che supera il 6%.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live – Best. La trasmissione animata da Diego “Zoro” Bianchi e la sua compagnia di giro ha chiuso per ferie. Tornerà l’8 gennaio. Nel frattempo ci si può “consolare” con questa antologia dei momenti migliori della prima parte della stagione.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Da stasera e fino a febbraio rivediamo i momenti più divertenti dell’ultima stagione dello show di Maurizio Crozza. Come le imitazioni del dottor Alberto Zangrillo e del team principal della Ferrari, Mattia Binotto.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Junior Bake Off Italia. I piccoli aspiranti pasticcieri, di età compresa tra i 7 e I 12 anni, ce la mettono tutta per conquistare i giudici Ernst Knam e Damiano Carrara. Ma qualcuno non ce la fa: a consolarli ci pensano Flavio Montrucchio e Alessia Mancini.

Stasera in tv 18 dicembre 2020 i film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2018, di e con Terence Hill, Il mio nome è Thomas. Thomas, in sella alla sua Harley- Davidson, decide di intraprendere un viaggio solitario attraverso il deserto di Almeria, in Spagna. Lungo il tragitto incontra Lucia, una giovane donna in difficoltà.

Su Rete 4, alle 21.20, il film d’azione del 2016, di Jean-Francois Richet, Blood Father, con Mel Gibson, Erin Moriarty. John Link (Mel Gibson), ex detenuto in libertà vigilata dal passato turbolento, vive in una roulotte nel deserto dell’Arizona e cerca di stare lontano dai guai. Un giorno, però, si trova costretto a proteggere la figlia adolescente Lydia da un gruppo di pericolosi banditi a cui la giovane scapestrata ha fatto un torto.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2014, di Francois Girard, L’ottava nota, con Garrett Wareing, Dustin Hoffman. Stet, un problematico dodicenne rimasto orfano e dotato di un’incantevole voce, frequenta una prestigiosa scuola di musica. Lì si scontra con l’esigente direttore del coro.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di Peter Jackson, King Kong, con Naomi Watts, Adrien Brody. 1930. Anne e Jack arrivano con una troupe cinematografica su un’isola misteriosa per girare un film. Lì s’imbattono in un gigantesco gorilla che si dimostra attratto dalla donna.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1993, di Clint Eastwood, Un mondo perfetto, con Kevin Costner. Texas, 1963. Butch Haynes evade dal carcere e prende in ostaggio un bambino. Con lui inizia una impossibile fuga verso l’Alaska. Sulle sue tracce, intanto, si lancia un ranger.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 1999, di Rob Minkoff, Stuart Little – Un topolino in gamba. La famiglia Little decide di adottare il simpatico topolino Stuart. Ma l’invidioso gatto di casa non vede di buon occhio il nuovo arrivato e mette in atto un piano per estrometterlo.

I film sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di David Scheinmann, Believe – Il sogno si avvera, con Jack Smith, Natascha McElhone. Il giovane Georgie è molto bravo a giocare a calcio, ma ha l’abitudine di cacciarsi nei guai. L’incontro con sir Matt Busby, ex allenatore del Manchester United, cambierà le cose.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2019, di Kevin Johnson, Tappo – Cucciolo in un mare di guai. Quando la sua benestante proprietaria muore, il viziato Tappo viene abbandonato dagli eredi. Mentre Tappo cerca di sopravvivere nella grande città, viene letto il testamento.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2006, di Mel Gibson, Apocalypto, con Rudy Youngblood. Inseguito dai feroci guerrieri di una tribù nemica, il giovane maya Zampa di Giaguaro cerca di mettersi in salvo con la sua famiglia. Nel frattempo, sbarcano i conquistadores.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2019, di Roberto De Feo, The Nest (Il nido), con Justin Korovkin. Il giovane Samuel, costretto su una sedia a rotelle, vive con la madre in una residenza isolata tra i boschi. Ma l’arrivo della domestica Denise scardinerà gli equilibri della famiglia.