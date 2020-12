Questa sera, 17 dicembre 2020, alle ore 21.15 su Sky Uno andrà in onda la prima puntata di Masterchef Italia 10. I concorrenti si sfidano, piatto dopo piatto, per conquistare il titolo di chef amatoriale più bravo d’Italia. A giudicarli tre eccellenze della ristorazione: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

I concorrenti possono conquistare il grembiule grigio o il grembiule bianco (qualora dovessero riuscire ad ottenere il sì di tutti e tre i giudici).

Masterchef Italia 10, 17 dicembre 2020, prima puntata

Inizia il programma. Ilda ha 43 anni e vive a Novara. Stasera propone ai giudici “Amarcord”, un piatto di Passatelli in brodo di pesce. Barbieri si complimenta con lei per l’outfit e si fa raccontare la sua storia. Ilda è nata e cresciuta in Albania ed è stata sposata due volte. Il primo matrimonio è stato combinato e quando lei ha deciso di porvi fine, la sua famiglia l’ha allontanata. Suo padre è morto qualche anno dopo a causa di un ictus, ma Ilda non ha avuto modo di ricevere il suo “perdono”. “Se cucini così nella vita non devi avere mai paura, perchè la cucina ha una sola lingua: l’amore” – le dice Cannavacciuolo. Ilda conquista il primo grembiule bianco di questa edizione.

Fino ad ora Ilda è l’unica che è riuscita in una missione impossibile: convincere lo chef Bruno Barbieri, il giudice più esigente.

Antonio, dottorando in chimica degli alimenti, propone “Un branzino tra le risaie”, spigola con funghi porcini trifolati e salsa di gorgonzola. “Chapeau” – commenta Cannavacciuolo, dandogli “un grande sì”. Barbieri interroga l’aspirante chef sugli ingredienti della ricetta del ragù alla bolognese. “Siamo alla decima edizione di Masterchef e l’avrò chiesta infinite volte. Sai quante volte mi hanno risposto correttamente? Una sola, stasera. Sono veramente orgoglioso di dirti, benvenuto nella cucina di Masterchef” – gli dice Barbieri, dandogli il secondo grembiule bianco.

Francesco ha 34 anni ed è un maitre di sala stagionale (d’estate). Pur sentendosi affermato nel proprio lavoro, ha “fame di crescere” e mira al grembiule bianco. Il suo piatto si chiama “Parlame” e racconta la sua storia. “Capisco la tua voglia di fare, di dare qualcosa in più, ma alle volte è un rischio. La vita non te la devi complicare” – gli dice Cannavacciuolo dopo aver assaggiato la ricetta.