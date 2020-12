Stasera in tv 19 dicembre 2020. Serata speciale su Rai 1 dedicata a Telethon 2020. Seconda puntata di Ricomincio da Rai Tre sulla terza rete. Ancora spettacolo e teatro ospitati sul piccolo schermo. Ecco nei dettagli la programmazione su tutte le reti.

Stasera in tv 19 dicembre 2020 programmi Rai e Real Time

Su Raiuno, alle 20.35, il game show Soliti ignoti Speciale Telethon. La 31° edizione della maratona benefica a favore della ricerca sulle malattie generiche si conclude con una puntata speciale del gioco delle identità condotto da Amadeus. Per le donazioni è attivo fino al 31 dicembre il numero solidale 45510; 2 euro per ogni sms, 5 euro per ogni chiamata da fisso.

Su Raitre, alle 21.30, serata di teatro con Ricomincio da Raitre. Secondo dei quattro appuntamenti con la bella iniziativa della rete diretta da Franco Di Mare, nata per dare visibilità e speranza alle produzioni teatrali fermate dal Covid che aspettano di tornare in scena. In onda dal Teatro Sistina di Roma, il programma è condotto da Stefano Massini e Andrea Delogu.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con La metamorfosi. Per il suo nuovo lavoro, in epoca di Covid, il regista Giorgio Barberio Corsetti si immerge di nuovo nell’universo di Kafka: Gregor abbandona il mondo degli umani, rinunciando a sé stesso, e assume un altro immaginario corpo.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Tanisha ha avuto un’educazione traumatica e ha subìto abusi da parte degli uomini. Sua madre faceva uso di droghe e mangiava molto. Così anche lei ha cercato protezione nel cibo senza alcun limite e ora la sua vita è a rischio.

I film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film commedia del 2015, di Paul Feig, Spy, con Melissa McCarthy, Jude Law, Jason Statham. Susan Cooper è un agente della Cia relegata dietro una scrivania. Brillante e intelligente, troverà il coraggio di scendere in campo per vendicare la morte di un collega.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1997, di James L. Brooks, Qualcosa è cambiato, con Jack Nicholson. Melvin è uno scrittore misantropo, dal carattere insopportabile. La tenera amicizia con una cameriera, con seri problemi di famiglia, finirà per renderlo un uomo migliore.

Su Rete 4, alle 21.20, il film thriller del 2016, di John Moore, I.T. – Una mente pericolosa, con Pierce Brosnan, Jason Barry. La vita di Mike Regan (Pierce Brosnan), magnate dell’aviazione, sta per essere sconvolta. Ed Porter (James Frecheville), un giovane consulente informatico che lavora per la sua azienda, sta infatti usando la tecnologia per spiarlo e minacciare la sua famiglia, il suo lavoro e la sua intera esistenza.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2010, di Dean DeBlois, Chris Sanders, Dragon Trainer. Nell’isola vichinga di Brek, il giovane e brillante Hiccup si distingue per la sua incapacità di uccidere i draghi, con grande disappunto del padre Stoick, capo del villaggio. Un giorno il ragazzo ferisce Furia Buia, un mostro leggendario e temutissimo, ma poi gli risparmia la vita e ne diventa amico.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 2007, di Paul Thomas Anderson, Il petroliere, con Daniel Day-Lewis. Stati Uniti, inizio ‘900. Grazie al duro lavoro, il minatore Daniel diventa un grande petroliere. Ma la strada per il successo lo rende cinico e violento ed è lastricata di solitudine e tragedie.

20 Mediaset, Iris, Cine34 e canali Sky

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film commedia del 2011, di Todd Phillips, Una notte da leoni 2, con Bradley Cooper. Phil, Alan e Doug partono per la Thailandia in occasione del matrimonio dell’amico Stu. Quest’ultimo vorrebbe una cerimonia sobria, ma non tutto va come previsto.

Su Iris, alle 21.00, il film di spionaggio del 1994, di Phillip Noyce, Sotto il segno del pericolo, con Harrison Ford. L’agente della Cia Jack Ryan indaga su alcuni narcotrafficanti colombiani. Quando scopre che sono coinvolti alcuni colleghi corrotti, decide di denunciarli nonostante le minacce.

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1969, di Giuseppe Colizzi, La collina degli stivali, con Terence Hill, Bud Spencer. Inseguito da una banda di fuorilegge, il pistolero Cat Stevens si rifugia in un circo. Con l’aiuto degli artisti e dell’amico Hutch organizza un piano per sgominare i criminali.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di Dan Gilroy, Lo sciacallo – Nightcrawler, con Jake Gyllenhaal. Lou scopre di poter far soldi filmando scene cruente da vendere ai network televisivi. Con l’aiuto di Nina e del giovane Rick, diventa sempre più abile ma anche spietato.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film commedia del 2019, di F. Gary, Men in black: international, con Tessa Thompson, Chris Hemsworth. Molly ha sempre saputo dell’esistenza dei Men in Black e ora che è grande vuole farne parte. Finalmente ci riesce e con il collega H cercherà di smascherare una talpa dell’organizzazione.