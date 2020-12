Mercoledì 23 dicembre, alle 21.25 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

Federica Sciarelli si occupa nuovamente dei coniugi Pasho i cui corpi, fatti a pezzi, sono stati rinvenuti in 4 valigie a Firenze. Erano venuti in Italia, dall’Albania, per fare visita ad uno dei figli che stava per uscire dal carcere. I sospetti ricadrebbero sull’ex compagnia del figlio che è stata arrestata.

La giornalista torna poi su Sestina Arcuri, la giovane parrucchiera che è stata uccisa a Viterbo nel mese di febbraio 2019. La trasmissione mostra un documento inedito sul caso. Si tratta delle immagini della telecamera di sorveglianza che hanno ripreso gli ultimi istanti di vita della ragazza.

Chi l’ha visto? 23 dicembre, diretta, casi

