Detto fatto torna dal 4 gennaio su Rai 2. L’appuntamento quotidiano con il factual della seconda rete, riprende il proprio posto nel palinsesto con la conduzione di Bianca Guaccero. La messa in onda è dal lunedì al venerdì, alle 15.15.

Detto Fatto torna dal 4 gennaio il cast fisso

Dal lunedì 4 gennaio torna l’appuntamento quotidiano, nel pomeriggio di Rai2 con Detto Fatto. I telespettatori ritrovano la Guaccero con accanto ospiti che fanno parte del cast fisso. Si tratta di Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Anche nel 2021 il format non cambia e segue quello del passato. Ma prevede alcune novità e rivisitazioni.

Come sempre Detto fatto propone rubriche e i tutorial che mostrano al pubblico soluzioni pratiche, idee innovative e consigli in diversi ambiti. Si va dalla la famiglia al lavoro, dalla cucina alla moda, dall’economia al fai da te senza trascurare il fitness.

Inoltre, grazie all’intervento di esperti, il programma cerca sempre di rispondere alle domande del pubblico che, in questo periodo particolare sono rivolte a come affrontare il nuovo modo di vivere a cui non siamo abituati.

Il programma inoltre, concede spazio alle storie delle persone comuni che arrivano in studio a chiedere anche consigli.

Ma ci sono anche personaggi famosi che, con le vicende raccontate, inducono a riflettere su tematiche delicate. Insieme a loro si discute di disturbi alimentari, del body shaming, fino ad arrivare al bullismo ed alla parità di genere.

Le nuove rubriche

A partire dal 4 gennaio 2021 sono previste nuove rubriche e nuovi factual. Il fine è, come sempre, di offrire un ampio raggio di aiuti al pubblico.

In quest’ottica, Carla Gozzi propone due spazi. Il primo è chiamato Look therapy. Consiste in un cambio look che tenga conto del profilo caratteriale dell’ospite.

Il secondo è Gli indispensabili di Carla Gozzi e mostra come creare diversi look utilizzando il medesimo capo d’abbigliamento.

La terza rubrica è dedicata alle donne con l’avvocato Manuela Maccaroni. La legale risponde alle domande fatte dal pubblico non solo femminile sui diritti delle donne e della famiglia.

Detto fatto è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Ed è fruibile anche su RaiPlay.

Ricordiamo che Detto fatto ha subito un lungo periodo di interruzione. La causa è stata un factual in cui erano contenute offese alla figura femminile. Il caso ha suscitato polemiche sui media e nell’azienda di viale Mazzini.Si trattava di un tutorial su come fare la spesa sexy in un supermercato.