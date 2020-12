Mercoledì 16 dicembre, alle 21.25 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

Federica Sciarelli si occupa di Algero Corretini, l’autore del video “Fratellì”. L’uomo è ricomparso sui social a distanza di una settimana dalla sua sparizione. Gli inviati del programma gli hanno chiesto se si è trattata di un vero caso di scomparsa o di un modo per ottenere visibilità.

La giornalista torna poi su Valentina Ferrari, dopo l’arresto del compagno Gabriele Grossi. La donna era scomparsa dall’ospedale di Livorno dove era stata ricoverata per percosse. Si sarebbe messa in contatto telefonicamente con il fratello al quale aveva inviato l’ultimo messaggio prima di sparire nel nulla. Patrizia Dondoni, ex compagna di Grossi, avrebbe rilasciato dichiarazioni contraddittorie per aiutare Gabriele.

Nella puntata del 16 dicembre di Chi l’ha visto? Federica Sciarelli si occupa del caso di Valentina Ferrari. Gli inviati hanno scoperto che Gabriele Corsi non è il padre dei figli di Patrizia Grossi, sua ex compagna.

Uno dei figli della signora è stato abbandonato alla stazione di Livorno, quando aveva 5 anni. Oggi il giovane, diventato maggiorenne, ha deciso di contattare la redazione di Chi l’ha visto? per raccontare la sua storia. Non ha dimenticato alcun istante del giorno dell’abbandono, in particolare ricorda di un uomo misterioso avrebbe cercato di avvicinarsi a lui, ma non ne conosce l’identità. Inoltre gli inviati hanno ritrovato l’arma con cui Gabriele avrebbe picchiato Valentina ed hanno avvisato le Forze dell’ordine.

Inoltre Gabriele e Patrizia avevano lasciato la Toscana per recarsi in Puglia. Ad Ischitella Gabriele è stato arrestato per l’aggressione a Valentina. Daniele, uno degli amici della coppia, racconta che la sera in cui la giovane è stata brutalmente picchiata, avevano avuto un’accesa discussione. Ma Gabriele Grossi alle telecamere di Chi l’ha visto? aveva negato ogni gesto violento. E Patrizia Dondoni prende le sue difese.