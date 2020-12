Stasera in tv 26 dicembre 2020. Esordio, in prima serata per la nuova versione di Affari tuoi dedicata alle coppie di sposi. Al timone Carlo Conti. Molti i film ancora in tema natalizio in onda su tutte, o quasi, le reti. Ecco nei dettagli la programmazione completa.

Stasera in tv 26 dicembre 2020 programmi Rai in onda

Su Raiuno, alle 20.35, il game show Affari tuoi (Viva gli sposi!). Carlo Conti riporta in prima serata, per sei settimane, lo storico programma di Raiuno. Non c’è più l’abbinamento dei pacchi alle regioni: ora sono rappresentati da persone famose, mentre i concorrenti sono coppie di fidanzati. In palio una lista nozze del valore massimo di 300.000 euro.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di teatro con Pinocchio, il grande musical. Lo spettacolo interpretato dal compianto Manuel Frattini, scomparso nel 2019, con le musiche dei Pooh e le liriche di Valerio Negrini e Stefano d’Orazio, recentemente scomparso. La regia è di Saverio Marconi.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite: e poi. Lee non riesce a contenere la sua rabbia. Questo mette in discussione la sua relazione con Rena e rischia di intralciare il suo difficile percorso per perdere peso. Intanto Sarah cade in depressione in seguito a un evento traumatico.

Stasera in tv 26 dicembre 2020 i film Rai in onda

Su Raitre, alle 20.30, il film di animazione del 2016, di Eric Summer e Eric Warin, Ballerina. Francia, fine ‘800: l’orfanella francese Félicie fugge da un istituto situato nella campagna bretone per andare nella capitale con il sogno di diventare un giorno la prima ballerina all’Opéra di Parigi. Con lei c’è Victor, un suo amico, che vuole diventare inventore. Ma la strada del successo non sarà affatto facile.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di Matthew Vaughn, Kingsman: secret service, con Colin Firth, Taron Egerton. L’agente Galahad, alia Harry Hart, si prende cura di Eggsy, orfano di un collega morto a causa sua. Intanto un folle miliardario ecologista sta sequestrando i leader mondiali.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2000, di Roland Emmerich, Il patriota, con Mel Gibson, Heath Ledger. Carolina del Sud, 1776. Quando gli inglesi imprigionano suo figlio Gabriel, Benjamin Martin organizza la guerriglia dei coloni americani contro l’esercito britannico.

Programmazione Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, il film commedia del 2004, di Steven Spielberg, The Terminal, con Tom Hanks, Stanley Tucci. Viktor Navorski (Tom Hanks), cittadino dell’immaginario stato di Krakozhia, si trova all’aeroporto di New York proprio mentre nel suo Paese è in atto un colpo di Stato. Quando gli viene negato il visto d’ingresso negli Usa, l’uomo non può tornare in patria e neppure uscire dall’aeroporto.

Su Canale 5, alle 21.20, il film fantastico del 2011, di David Yates, Harry Potter e i doni della morte 2, con Daniel Radcliffe. Per sconfiggere una volta per tutte il malvagio Lord Voldemort (Ralph Fiennes), Harry Potter (Daniel Radcliffe), Ron ed Hermione cercano gli oggetti che custodiscono la sua anima. Intanto il nemico sferra un terribile attacco alla scuola di Hogwarts, schierando il suo esercito di Mangiamorte.

Su Italia 1, alle 21.40, il film commedia del 1996, di Leonardo Pieraccioni, Il ciclone, con Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Lorena Forteza. Il commercialista Levante Querini (Leonardo Pieraccioni) vive in un casale nella campagna toscana con il padre Osvaldo e i fratelli Libero (Massimo Ceccherini) e Selvaggia. Le loro vite sono sconvolte dall’arrivo della compagnia di flamenco di cui fa parte la spagnola Caterina (Lorena Forteza).

La7, Nove, 20 Mediaset, Iris, Paramount

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 2012, di David Frankel, Il matrimonio che vorrei, con Meryl Streep, Tommy Lee Jones. Key e Arnold sono sposati da trent’anni e il loro rapporto è ormai dominato dalla routine. Lei, allora, convince il marito a sottoporsi a una terapia di coppia per rivitalizzarlo.

Su Nove, alle 21.25, il film documentario del 2012, di Rhys Thomas, Freddie Mercury – The Great Pretender. Un documentario dedicato al leggendario cantante e leader dei Queen Freddie Mercury, che qui parla in prima persona dei progetti solisti che lo hanno visto protagonista.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2011, di George Nolfi, I guardiani del destino, con Matt Damon, Emily Blunt. David Norris scopre per caso un’incredibile verità: esistono personaggi in grado di modificare il destino di tutti noi. Nel suo caso, non vogliono che incontri la ballerina Elise.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1995, di John McTiernan, Die hard –Duri a morire, con Samuel L. Jackson, Bruce Willis. John McClane è perseguitato da un terrorista che si diverte a giocare sadicamente con lui. Nella partita resta coinvolto suo malgrado anche il pacifico Zeus Carver.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 1994, di Gillian Armstrong, Piccole donne, con Winona Ryder, Susan Sarandon, Claire Danes. La storia delle quattro sorelle March, cresciute dalla madre durante la guerra civile americana: sono la bella Meg, l’anticonformista Jo, la fragile Beth, la maliziosa Amy.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1991, di Roberto Benigni, Johnny Stecchino, con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi. L’autista di pullman Dante Ceccarini è il sosia di un boss pentito che la mafia vuole eliminare. Attirato in Sicilia dalla moglie del malavitoso, si ritrova in un mare di guai, ma tutto poi finisce bene.

I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Stephen Gaghan, Dolittle, con Robert Downey Jr, Antonio Banderas. Il dottor Dolittle vive assieme ad alcuni animali con cui riesce a parlare. Quando la regina Vittoria si ammala, il dottore e i suoi amici vivono un’epica avventura per trovare la cura.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del1998, di Peter Howitt, Sliding doors, con Gwyneth Paltrow, John Hannah. Che cosa succederebbe ad Helen se un giorno perdesse la metropolitana? La sua esistenza potrebbe prendere due pieghe completamente diverse e tutte da scoprire.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2012, di Tony Gilroy, The Bourne Legacy, con Jeremy Renner. La Cia teme che un programma segreto, studiato per addestrare le sue spie, venga scoperto. Il creatore del progetto decide allora di cancellarne ogni traccia, a partire dall’agente Aaron Cross.