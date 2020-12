Stasera in tv domenica 27 dicembre 2020. Una domenica senza l’informazione ma con film e repliche. Ecco nei dettagli la programmazione completa delle tv generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv domenica 27 dicembre 2020 Programmi Rai e Mediaset

Su Raidue, alle 21.00, Pompei – Ultima scoperta. Documentario sul recente rinvenimento avvenuto a Pompei: due corpi, due uomini, due età diverse, due testimonianze risalenti al 79 d.C. Per la prima volta è stato possibile non solo realizzare i calchi ma documentare la scena, gli oggetti, l’attimo prima che la furia del Vesuvio distruggesse tutto.

Su Raitre, alle 21.20, serata di teatro con Ricomincio da Rai tre. Grazie allo show condotto al Sistina di Roma da Andrea Delogu e Stefano Massini, riprendono vita gli spettacoli chiusi o sospesi a causa dei vari lockdown. Tra i numerosi ospiti di questo terzo appuntamento troviamo Toni Servillo, Gabriele Lavia, Lella Costa, Elena Sofia Ricci, Lino Guanciale.

Su Italia 1, alle 21.20, il comedy show Maurizio Battista: 30 anni e… Serata dedicata al recente show teatrale di Maurizio Battista, che ripercorre in una serie di monologhi la sua carriera. Il comico romano sottolinea come sempre i vizi e le virtù degli italiani, parlando delle situazioni della nostra vita che hanno subìto dei cambiamenti epocali negli ultimi 30 anni.

Stasera in tv domenica 27 dicembre 2020 film in onda

Su Raiuno, alle 21.25, il film fantastico del 2015, di Kenneth Branagh, Cenerentola, con Lily James, Cate Blanchett. Alla morte del padre, la giovane Ella (Lily James) si ritrova in balia della matrigna Lady Tremaine (Cate Blanchett) e delle sue figlie, Anastasia e Genoveffa. Viene relegata al ruolo di sguattera, ma la sua vita cambia quando ha la possibilità di partecipare a una festa reale. E proprio là incontrerà l’amore.

Su Rai 4, alle 21.20, il film fantastico del 2018, di Gabriele Salvatores, Il ragazzo invisibile – Seconda generazione, con Ludovico Girardello. Michele è un adolescente che, oltre a dover gestire i suoi straordinari poteri, deve affrontare una serie di scoperte: una madre biologica russa e una sorella gemella.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 1941, di Alfred Hitchcock, Il sospetto, con Cary Grant, Joan Fontaine. Contro il volere dei genitori, una giovane aristocratica sposa un playboy che vive di espedienti. Ma dopo il matrimonio comincia a sospettare che il marito voglia avvelenarla.

Su Rete 4, alle 21.25, il film thriller del 1996, di Clint Eastwood, Potere assoluto, con Clint Eastwood, Gene Hackman. Luther Whitney (Clint Eastwood), ladro prossimo alla pensione, decide di concludere la carriera svaligiando la casa di un milionario. Nel corso del furto assiste all’omicidio di Christy (Melora Hardin), la padrona di casa. Il mandante è Alan Richmond (Gene Hackman), il presidente degli Stati Uniti.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2011, di Olivier Nakache ed Eric Toledano, Quasi amici – Intouchables, con Francois Cluzet, Omar Sy. Dopo un incidente che lo ha reso paraplegico, l’aristocratico Philippe (Francois Cluzet) assume come badante Driss (Omar Sy), un ragazzo di periferia, da poco uscito dal carcere. I due sembrano destinati a non comprendersi, ma a poco a poco tra loro s’instaura un solido rapporto di stima.

La7, Tv8, 20 Mediaset, Iris, Paramount, Cina34

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 1971, di Luigi Zampa, Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata, con Claudia Cardinale, Alberto Sordi. Un emigrato in Australia cerca moglie per corrispondenza, fingendosi bello e giovane. Gli risponde una prostituta che si finge illibata per poter cambiare vita.

Su Tv8, alle 21.30, il film tv giallo, del 2018, di Roan Johnson, I delitti del Barlume – Il battesimo di Ampelio, con Enrica Guidi. Proprio quando tutto è pronto per il Battesimo del figlio della Tizi, il parroco viene assassinato. I primi sospetti della Fusco ricadono su Pasquali.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2010, di Miguel Sapochnik, Repo Men, con Jude Law, Alice Braga. Una multinazionale vende organi artificiali per prolungare la vita. Chi non paga deve vedersela con i recuperatori che non si fanno scrupoli. Tra loro c’è Remy.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2005, di Roman Polanski, Oliver Twist, con Barney Clark, Harry Eden. Londra, 1837. Scappato da un tetro orfanotrofio, il piccolo Oliver viene arruolato dallo scaltro Dodger per conto dello sfruttatore Fagin, che lo costringe a derubare i passanti.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film di fantascienza del 1984, di James Cameron, Terminator, con Arnold Schwarzenegger. Dal futuro sbarca a Los Angeles un robot dalle fattezze umane. Deve trovare una donna che in futuro avrà un figlio che guiderà la lotta contro le macchine.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1973, di Lina Wertmuller, Film d’amore e d’anarchia, con Mariangela Melato. 1932: l’anarchico Tunin va a Roma per uccidere Mussolini. Lo ospita una prostituta che lavora in una casa di tolleranza, Ma la mattina dell’attentato.

Film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Greta Gerwig, Piccole donne, con Saoirse Roman, Emma Watson. Nuovo adattamento della storia delle sorelle March. Diverse ma unite, Amy, Beth, Meg e la ribelle Jo affrontano i problemi dell’adolescenza sullo sfondo della guerra civile americana.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2015, di Dennis Bots, Code M, con Nina Wyss, Senna Borsato. Isabel, con il cugino Rick e l’amico Jules, vuole continuare le ricerche del nonno e ritrovare la leggendaria spada di d’Artagnan. Ma l’unico indizio è un codice segreto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di Brian Kirk, City of crime, con Chadwick Boseman, Sienna Miller. In cerca di riscatto, il poliziotto Andre Davis collabora alla cattura di due assassini. Le indagini lo conducono a identificare alcuni colleghi corrotti mettendo a repentaglio la sua vita.