Torna Domenica in oggi 27 dicembre con ospiti in studio e in collegamento. Siamo alla 16esima puntata del contenitore festivo di Rai 1 che, come ogni settimana, va in onda alle 14.00 su Rai 1 in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Alla conduzione Mara Venier.

Domenica in ospiti 27 dicembre 2020, Roberto Bolle

Come sempre i protagonisti sono gli ospiti sia in studio sia in collegamento. E proprio in collegamento da Milano c’è l’étoile Roberto Bolle per presentare la quarta edizione dello show ‘Danza con me’. L’appuntamento è il primo gennaio 2021 in prima serata su Rai 1.Lo show coniuga musica e intrattenimento, con la danza affrontata in tutte le varie sfaccettature, dalla classica a quella moderna. Bolle anticipa anche gli ospiti che vi prendono parte. Da Vasco Rossi, di cui già si conosceva la presenza fino a Michelle Hunziker con cui Bolle balla e canta.

Massimo Ranieri e Clementino

Per lo spazio dedicato alla musica arriva Massimo Ranieri che canterà alcuni brani tratti dal suo nuovo album ‘Qui e Adesso’. Inoltre Ranieri è anche protagonista dello show omonimo in onda su Rai 3. Che, però, non sta riscuotendo gradimento di pubblico. Al contrario, gli ascolti sono molto al di sotto delle aspettative.

Ranieri, inoltre, propone anche alcuni dei suoi grandi successi senza tempo, amati da tutte le generazioni.

Nello spazio musicale arriva anche Clementino, giudice del talent musicale ‘The Voice Senior’ che si è da poco concluso su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clarici. Il giovane arista si racconta tra vita privata e carriera professionale.

Inoltre Clementino presenta il nuovo singolo ‘Partenope’. Chiude questo spazio l’astrologo Simon and the Stars, per dare alcune anticipazioni sull’oroscopo per il 2021.

Il Vaccine day con il ministro Speranza

La puntata si apre con un lungo segmento dedicato alla notizia del giorno. Ovvero l’inizio della campagna di vaccinazione chiamato il ‘Vaccine day’. Il carico con le prime 9.750 dosi di vaccino anti-Covid è arrivato ieri all’Istituto Spallanzani di Roma. I mezzi per raggiungere tutte le regioni italiane sono partiti nella stessa giornata.

Mara Venier da spazio ad un evento tanto atteso da mesi. Un evento che interessa non solo l’Italia ma anche l’Europa.

In studio, con la Venier, il ministro della Salute Roberto Speranza in collegamento.

Mentre, in studio, il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19 Domenico Arcuri. Chiude questo spazio l’ennesima presenza del prof. Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma.

La puntata è fruibile anche su RaiPlay.