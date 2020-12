Stasera in tv 1 gennaio 2021. Primo giorno dell’anno con la quarta edizione di Danza con me su Rai 1. Protagonista Roberto Bolle con molti ospiti, tra i quali Vasco Rossi e Michelle Hunziker. Poi i classici concerti di Capodanno nel day time di Rai 1 e Rai 2. Ecco, nei dettagli la programmazione completa delle reti generaliste, digitali, satellitari.

Stasera in tv 1 gennaio 2021, programmi in onda

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Danza con me. Per la quarta volta consecutiva Raiuno apre il nuovo anno con lo show della danza condotto da Roberto Bolle, che è anche ideatore e direttore artistico del format. Tra gli ospiti, Vasco Rossi, che ha scelto il programma per lanciare la sua nuova canzone nel segno e nella speranza della rinascita.

Su Rai 5, alle 21.20, il programma musicale Concerto di Capodanno. Riccardo Muti dirige per la sesta volta il tradizionale concerto dei Wiener Philharmoniker dal Musikverein di Vienna. Oltre ai valzer e alle polke della famiglia Strauss, il programma prevede per la prima volta anche pagine di Carl Zeller e Carl Millocker.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Continua il meglio dell’ultima stagione. Un’occasione per rivedere i personaggi che Maurizio Crozza ha portato sul palco come il Presidente del consiglio Giuseppe Conte e il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Su Real Time, alle 21,20, il talent Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto. Nello spin-off del celebre talent, Flavio Montrucchio accoglie alcune copie di pasticcieri amatoriali che, sotto il tendone, si sfidano a colpi di dolci: creatività e competenza vengono messe a confronto.

Stasera in tv 1 gennaio 2021, film in onda

Su Raidue, alle 21.05, il film commedia del 2015, di Walt Becker, Alvin Superstar 4 – Nessuno ci può fermare, con Jason Lee. Alvin, Simon e Theodore organizzano una festa a sorpresa per il compleanno di Dave. Ma, quando trovano tra le sue cose un anello di fidanzamento, si rendono conto che Dave vuole chiedere a Samantha, la donna con cui si vede da tempo, di sposarlo. Il problema è che il figlio di lei è un tipo assai sgarbato.

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2017, di Eric Toledano, Olivier Nakache, C’est la vie –Prendila come viene, con Jean-Pierre Bacri, Jean Paul Rouv. Max Angéli (Jean Pierre Bacri) è un wedding planner molto esperto che si appresta a organizzare una cerimonia particolarmente esclusiva in un magnifico castello. L’uomo si avvale come sempre del suo solito staff ma, per quanto affezionati, i suoi collaboratori combineranno un guaio dopo l’altro.

Su Rai 4, alle 21.20, il film fantastico del 2004, di Guillermo Del Toro, Hellboy, con Ron Perlman, Selma Blair. Fuggito dagli inferi, il demone Hellboy viene adottato da un soldato americano che lo arruola nei servizi segreti. Diventato adulto, combatterà grazie ai suoi poteri le forze del Male.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1954, di Luigi Comencini, Pane, amore e gelosia, con Gina Lollobrigida, Vittorio De Sica. Il maresciallo Carotenuto deve dimettersi per sposare Annarella, ragazza madre. Intanto il carabiniere Stelluti, trasferito, lo incarica di vigilare sua fidanzata, la bella Maria.

Su Rete 4, alle 21.20, il film drammatico del 1972, di Francis Ford Coppola, Il padrino, con Marlon Brando, Al Pacino. Reduce dalla Seconda Guerra Mondiale, Michael Corleone (Al Pacino) torna a casa, ma non partecipa alle attività criminali della famiglia, guidata dal padre don Vito (Marlon Brando). Quando il patriarca resta ferito in un attentato, toccherà però a Michael assumere il controllo degli affari.

Film Mediaset, La7, Tv8, 20Mediaset

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 1991, di Kathryn Bigelow, Point Break, con Patrick Swayze. Los Angeles. Johnny Utah (Keanu Reeves), agente dell’Fbi, investiga su una banda di rapinatori che agiscono mascherati da ex presidenti americani. Le indagini lo portano al gruppo di surfisti, capeggiato dal carismatico Bodhi (Patrick Swayze). Johnny si infiltra nel gruppo dei surfisti.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1989, di Peter Weir, L’attimo fuggente, con Robin Williams, Robert Sean Leonard. 1959. Nel severo collegio di Welton, nel Vermont, il professor Keating esalta l’importanza di seguire i propri sogni. Ma non tutti, tra colleghi e genitori, approvano i suoi insegnamenti.

Su Tv8, alle 21.30, il film western del 1990, di Kevin Costner, Balla coi lupi, con Kevin Costner, Mary McDonnell. Il tenente John Dunbar viene inviato in un avamposto di frontiera. Lì scopre che gli indiani non sono selvaggi e si integra con i Sioux. Il pericolo, infatti, viene dai bianchi.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’animazione del 2004, di Robert Zemeckis, Polar Express. Alla vigilia di Natale un treno si ferma davanti alla casa di un bambino pieno di dubbi. Il macchinista lo invita a salire e a raggiungere Babbo Natale al Polo Nord. Sul treno ci sono altri tre bambini.

Iris, Paramount

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2012, di Robert Lorenz, Di nuovo in gioco, con Clint Eastwood. Gus è uno dei migliori talent scout del baseball, ma con l’età ha perso un po’ del suo fiuto. Così la figlia decide di accompagnarlo nel Nord Carolina per visionare e valutare un giovane campione.

Su Paramount Network, alle 21.00, il film commedia del 1984, di Ivan Reitman, Ghostbusters – Acchiappafantasmi, con Bill Murray, Dan Aykroyd. Peter, Raymond ed Egon studiano da tempo i fenomeni paranormali. Quando vengono espulsi dall’università decidono di avventurarsi in una nuova attività: gli acchiappafantasmi.

La programmazione su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Massimo Venier, Odio l’estate, con Aldo, Giovanni e Giacomo. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per una vacanza in Puglia con le loro famiglie. Ma a causa di un disguido si ritroveranno a dover condividere la stessa abitazione.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1981, di John Huston, Fuga per la vittoria, con Sylvester Stallone. Francia, 1941. Un gerarca nazista, patito di calcio, organizza una partita tra soldati tedeschi e prigionieri alleati. Tra questi ultimi c’è Hatch, che si rivela un ottimo portiere.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2013, di Dean DeBlois, Dragon Trainer 2. Hiccup e Sdentato sono ormai una coppia inseparabile. Un giorno, mentre solcano il cielo, scoprono una grotta di ghiaccio. E’ la casa di centinaia di nuovi draghi selvaggi e di un misterioso dragon trainer.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di Ric Roman Waugh, Attacco al potere 3, con Gerard Butler. L’agente dei servizi segreti Banning, accusato di aver organizzato un attentato per uccidere il Presidente, è in fuga braccato dalla polizia. Con l’aiuto del padre Clay cerca di scagionarsi.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di spionaggio del 2001, di John Boorman, Il sarto di Panama, con Pierce Brosnan. Spedito a Panama per punizione, un cinico agente segreto inglese si serve di un sarto pieno di debiti per architettare una colossale truffa ai danni dei suoi superiori.