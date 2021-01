Concerti di Capodanno 2021: gli appuntamenti di Rai 1 e Rai 2

Dai Teatri vuoti di Venezia e di Vienna Rai 1 e Rai 2 mandano in onda i Concerti di Capodanno 2021.Nel rispetto delle disposizioni normative anti contagio il pubblico infatti non sarà presente in platea.

Concerti di Capodanno 2021- su Rai 1 dal Teatro la Fenice

Rai 1, alle ore 12:20, trasmette il Concerto di Capodanno 2021 in diretta dal Teatro La Fenice di Venezia. La replica è prevista su Rai 5 alle 18:15 e su Radio 3 alle 20:30. E ancora giovedì 11 febbraio, alle 20:30 su Rai 5.

E’ Daniel Harding a dirigere l’orchestra nel diciottesimo appuntamento del tradizionale evento in onda il primo giorno dell’anno. Il Maestro Claudio Marino Moretti invece si occupa della direzione del Coro de La Fenice. Nel corso dell’evento si esibiscono numerosi artisti del panorama internazionale. Tra questi il tenore Zabier Anduaga ed il soprano Rosa Feola che occuperanno la platea ed i palchi vuoti a causa del Covid.

Il concerto di Capodanno della Fenice, come di consueto, si articola in due parti. La prima è dedicata esclusivamente all’orchestra, che propone la Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore di Ludwig van Beethoven. Il secondo tempo è invece incentrato sul melodramma dove gli artisti portano in scena le opere liriche più amate.

I brani in scaletta a Venezia

Il primo brano in scaletta al concerto di Capodanno di Venezia è l’ouverture de Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. Seguono poi Chi del gitano i giorni abbella? e La donna è mobile, tratti rispettivamente da Il trovatore e Rigoletto di Giuseppe Verdi.

Il concerto prosegue con l’opera Romeo e Giulietta in Je veux vivre dans le rêve di Charles Gounod, con Barcarola di Jacques Offenbach da I racconti di Hoffman. Ma anche con Ah, mes amis, quel jour de fête da La figlia del reggimento di Gaetano Donizetti. Ed infine l’Intermezzo della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.

L’evento dal Teatro La Fenice di Venezia si conclude con altri brani del compositore Giuseppe Verdi. Sono E’ strano! E’ strano! Sempre libera degg’io e Libiam ne’ lieti calici tratti da La Traviata. Ed il classico Va pensiero sull’ali dorate del Nabucco. La regia televisiva del concerto è a cura di Fabrizio Guttuso.

Capodanno 2021- Su Rai 2 da Vienna con il Maestro Muti

Dalla Sala d’Oro del Musikverein Rai 2, trasmette in differita il concerto di Capodanno 2021 della Vienna Philharmonic Orchestra diretta dal Maestro Riccardo Muti. L’appuntamento in diretta è alle ore 11:15 su Radio 3 mentre la replica è prevista alle 21:15 su Rai 5. L’evento viennese sarà inoltre trasmesso in mondovisione in oltre 100 Paesi dall’emittente nazionale austriaca.

Per il Maestro Muti, che il prossimo 28 luglio compirà 80 anni, sarà la sesta presenza come guida dell’Orchestra Filarmonica di Vienna, di cui è membro onorario dal 2011. E’ stato infatti il Direttore d’orchestra dell’evento di Capodanno nelle edizioni del 1993,1997, 2000, 2004 e 2008. Ma la collaborazione artistica tra il Maestro partenopeo e Vienna risale al 1971.

Durante il Concerto di Capodanno vengono proposti non solo i valzer e le polke della famiglia Strauss e di Franz von Suppè. Ma l’orchestra interpreta per la prima volta anche alcune opere di Carl Zeller e Carl Millöcker. La regia dell’evento è affidata a Henning Kasten.