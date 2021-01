Linea bianca torna con la puntata di sabato 2 gennaio 2021. Siamo su Rai 1 nel day time pomeridiano alle 14.00. Da Terminillo a Leonessa, a Rieti: questo il tragitto che compiono Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi. Un viaggio sulla “montagna di Roma”, nell’alto Lazio.

Linea Bianca 2 gennaio 2021

La puntata di oggi 2 gennaio inizia da 2.217 metri sul livello del mare. Siamo sul monte Terminillo, nella cornice del gruppo dei Monti Reatini dell’Appennino Abruzzese. Il Terminillo fa parte del sottogruppo montuoso appenninico dei Monti Reatini. E si trova nel Lazio a circa 100 km a nord-est di Roma. Oggi vi sorge una rinomata stazione sciistica, frequentata soprattutto dagli abitanti della Capitale. Per questo il Terminillo è anche chiamato la montagna di Roma,

E’ come sempre un viaggio alle grandi altezze per Ossini e la Capocchi.

Siamo in un paesaggio quasi dolomitico, un vero paradiso dove la natura esplode in tutta la sua bellezza. E nella passione per i cavalli. Massimiliano Ossini infatti con Federico Palla, giovane allevatore di cavalli, si addentra in una passeggiata, lungo i sentieri del Terminillo, alla scoperta di un territorio che lascia stupiti per la sua incontaminata bellezza.

La montagna del Duce

Poi Ossini parla della montagna del duce. E di come i romani scoprirono il Terminillo verso gli anni Trenta. Poi, a Sella di Leonessa, la gloriosa storia della funivia del Terminillo viene raccontata dei ricordi di Pierino Serva, campione del chilometro lanciato e maestro di sci.

Vedremo insenature profonde che lasciano penetrare l’acqua nelle pieghe della montagna, meravigliosi boschi di querce e castagni. E’ una profonda immersione in una natura che regala scorci incredibili, soprattutto al tramonto. E che evoca i maestosi fiordi dei paesi del Nord Europa. Vi si aggiungano il fascino e l’offerta sportiva del Lago del Salto, il più grande bacino artificiale del Lazio.

Sul Monte Terminillo

E’ singolare il racconto di un viaggio in bicicletta dal Monte Terminillo all’Etna. La novità, tra l’altro, è la presenza di un piccolo scrigno di legno contenente i libri fruibili gratuitamente. Tutto questo nel bosco del Terminillo. E poi la singolare avventura su “due ruote” di Enrico e Sarah per promuovere l’amore per la lettura e l’interesse per lo sport e la montagna.

Il Terminillo è anche un punto di riferimento per la Cristianità. Nella suggestiva Cappella del Presepio, con Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Rieti, viene ricordata la realizzazione del primo Presepio della storia e il meraviglioso Santuario di Greccio, il luogo per definizione legato indissolubilmente alla memoria di San Francesco.

Il Terminillo, inoltre, è un territorio circondato da montagne e ricchissimo di sorgenti d’acqua purissime.

Ossini lo fa conoscere spiegando che è un patrimonio storico di grande pregio.

E poi dalla montagna alla città. Fra scorci e curiosità, aneddoti e tradizioni, la puntata si conclude nella città di Rieti, ridente provincia dalla qualità della vita altissima.